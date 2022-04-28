https://tr.sputniknews.com/20220428/polonya-turkiye-gibi-biz-de-ab-yardimlarini-hak-ettik---1055926784.html

Polonya: Türkiye gibi biz de AB yardımlarını hak ettik

Polonya: Türkiye gibi biz de AB yardımlarını hak ettik

Polonya Başbakanı Morawiecki, son göç dalgasında Türkiye'ye milyarlarca dolar destek verildiğini ve Varşova'nın da şimdi AB yardımını hak ettiğini söyledi. 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T16:22+0300

2022-04-28T16:22+0300

2022-04-28T16:27+0300

ukrayna krizi

ukrayna

polonya

avrupa birliği

fon

yardım

sığınmacı

mateusz morawiecki

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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, komşu Ukrayna'dan ülkeye akın eden milyonlarca sığınmacı için Avrupa Birliği'nden (AB) ilave fon talebinde bulundu.Alman Bild gazetesinin aktardığına göre Morawiecki, Polonya'nın Ukrayna'dan gelen yaralı askerleri tedavi ettiğini söyleyerek '2.5 milyon mülteciye kapılarını ve kalplerini açtıklarını' ifade etti.Başbakan, "Polonya'nın bu çabayı finanse etmek için paraya ihtiyacı vardı, ancak AB şimdiye kadar mülteciler için bir kuruş ödemedi" diye konuştu.Varşova'nın Brüksel'den 'adil muamele' talep ettiğin dile getiren Morawiecki, son göç dalgasında Türkiye'ye milyarlarca dolar destek verildiğini ve Varşova'nın da şimdi AB yardımını hak ettiğini söyledi.'Schröder ile asla el sıkışmayacağım'Öte yandan Morawiecki, eski SPD'li Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'e yönelik öfkesini dile getirerek, Schröder'in elini sıkıp sıkmayacağı yönündeki soruya "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.Polonya Başbakanı, Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığı konusunda, Varşova'nın Berlin'i Rusya'dan gelen gaz boru hatlarına karşı 'defalarca uyardığını' kaydetti.Ayrıca Morawiecki, Varşova'nın Kremlin'in politikaları ve bunların yansımaları hakkında hiçbir zaman bir yanılsam yaşamadığını iddia etti. Başbakan, "Ama geç olması hiç olmamasından iyidir" diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220428/rusya-abd-ve-polonya-ukraynanin-bir-kisminin-varsovanin-kontrolune-gecmesi-icin-planlar-yapiyor-1055924548.html

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ukrayna, polonya, avrupa birliği, fon, yardım, sığınmacı, mateusz morawiecki