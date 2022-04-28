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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220428/polonya-turkiye-gibi-biz-de-ab-yardimlarini-hak-ettik---1055926784.html
Polonya: Türkiye gibi biz de AB yardımlarını hak ettik
Polonya: Türkiye gibi biz de AB yardımlarını hak ettik
Polonya Başbakanı Morawiecki, son göç dalgasında Türkiye'ye milyarlarca dolar destek verildiğini ve Varşova'nın da şimdi AB yardımını hak ettiğini söyledi. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T16:22+0300
2022-04-28T16:27+0300
ukrayna krizi
ukrayna
polonya
avrupa birliği
fon
yardım
sığınmacı
mateusz morawiecki
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, komşu Ukrayna'dan ülkeye akın eden milyonlarca sığınmacı için Avrupa Birliği'nden (AB) ilave fon talebinde bulundu.Alman Bild gazetesinin aktardığına göre Morawiecki, Polonya'nın Ukrayna'dan gelen yaralı askerleri tedavi ettiğini söyleyerek '2.5 milyon mülteciye kapılarını ve kalplerini açtıklarını' ifade etti.Başbakan, "Polonya'nın bu çabayı finanse etmek için paraya ihtiyacı vardı, ancak AB şimdiye kadar mülteciler için bir kuruş ödemedi" diye konuştu.Varşova'nın Brüksel'den 'adil muamele' talep ettiğin dile getiren Morawiecki, son göç dalgasında Türkiye'ye milyarlarca dolar destek verildiğini ve Varşova'nın da şimdi AB yardımını hak ettiğini söyledi.'Schröder ile asla el sıkışmayacağım'Öte yandan Morawiecki, eski SPD'li Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'e yönelik öfkesini dile getirerek, Schröder'in elini sıkıp sıkmayacağı yönündeki soruya "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.Polonya Başbakanı, Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığı konusunda, Varşova'nın Berlin'i Rusya'dan gelen gaz boru hatlarına karşı 'defalarca uyardığını' kaydetti.Ayrıca Morawiecki, Varşova'nın Kremlin'in politikaları ve bunların yansımaları hakkında hiçbir zaman bir yanılsam yaşamadığını iddia etti. Başbakan, "Ama geç olması hiç olmamasından iyidir" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220428/rusya-abd-ve-polonya-ukraynanin-bir-kisminin-varsovanin-kontrolune-gecmesi-icin-planlar-yapiyor-1055924548.html
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ukrayna, polonya, avrupa birliği, fon, yardım, sığınmacı, mateusz morawiecki

Polonya: Türkiye gibi biz de AB yardımlarını hak ettik

16:22 28.04.2022 (güncellendi: 16:27 28.04.2022)
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki AB liderler zirvesinde
 Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki AB liderler zirvesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
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Polonya Başbakanı Morawiecki, son göç dalgasında Türkiye'ye milyarlarca dolar destek verildiğini ve Varşova'nın da şimdi AB yardımını hak ettiğini söyledi.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, komşu Ukrayna'dan ülkeye akın eden milyonlarca sığınmacı için Avrupa Birliği'nden (AB) ilave fon talebinde bulundu.
Alman Bild gazetesinin aktardığına göre Morawiecki, Polonya'nın Ukrayna'dan gelen yaralı askerleri tedavi ettiğini söyleyerek '2.5 milyon mülteciye kapılarını ve kalplerini açtıklarını' ifade etti.
Başbakan, "Polonya'nın bu çabayı finanse etmek için paraya ihtiyacı vardı, ancak AB şimdiye kadar mülteciler için bir kuruş ödemedi" diye konuştu.
Varşova'nın Brüksel'den 'adil muamele' talep ettiğin dile getiren Morawiecki, son göç dalgasında Türkiye'ye milyarlarca dolar destek verildiğini ve Varşova'nın da şimdi AB yardımını hak ettiğini söyledi.

'Schröder ile asla el sıkışmayacağım'

Öte yandan Morawiecki, eski SPD'li Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'e yönelik öfkesini dile getirerek, Schröder'in elini sıkıp sıkmayacağı yönündeki soruya "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.
Polonya Başbakanı, Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığı konusunda, Varşova'nın Berlin'i Rusya'dan gelen gaz boru hatlarına karşı 'defalarca uyardığını' kaydetti.
Ayrıca Morawiecki, Varşova'nın Kremlin'in politikaları ve bunların yansımaları hakkında hiçbir zaman bir yanılsam yaşamadığını iddia etti. Başbakan, "Ama geç olması hiç olmamasından iyidir" diye ekledi.
Polonya-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
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