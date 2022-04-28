https://tr.sputniknews.com/20220428/rus-kozmonotlar-uluslararasi-uzay-istasyonunda-ilk-kez-avrupa-robotik-kolunu-calistirdi-1055935475.html

Rus kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu’nda ilk kez Avrupa Robotik Kolu’nu çalıştırdı

Rus kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu’nda ilk kez Avrupa Robotik Kolu’nu çalıştırdı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Rus kozmonot Sergey Korsakov’un Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) Avrupa Robotik Kolu’nu (ERA) ilk kez... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T22:30+0300

2022-04-28T22:30+0300

2022-04-28T22:32+0300

roscosmos

dünya

sergey korsakov

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Roscosmos’tan yapılan açıklamada, Rus kozmonot Sergey Korsakov’un Dünya yörüngesindeki UUİ’da Avrupa Robotik Kolu’nu ilk kez çalıştırdığı belirtildi.Açıklamada, “Sergey Korsakov, TRM sürücüsüne erişimi sağlamak için ERA’nın bileğini döndürüyor” ifadelerine yer verildi.Korsakov ise Roscosmos’un canlı yayınında “ERA hareket ediyor” ifadelerini kullandı.Şu anda UUİ’da görevli Rus kozmonotlar Oleg Artemyev ve Denis Matveyev, uzay yürüyüşü gerçekleştiriyor. Roscosmos’un daha önce bildirdiği üzere iki kozmonotun görevi, ERA’nın çalışmaya hazır hale getirmek.Rus kozmonotlar bir önceki uzay yürüyüşünü 20 Nisan’da gerçekleştirmişti, Artemyev’in bildirdiği üzere bir sonraki uzay çalışmasının mayıs ayında yapılması bekleniyor.Alman şirketi Fokker Space tarafından üretilen ERA, Rus segmentinde yer alan Nauka modülünün teknik bakımı ile ilgili standart elektromekanik araçlardan biridir.

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roscosmos, sergey korsakov