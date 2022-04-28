https://tr.sputniknews.com/20220428/rus-kozmonotlar-uluslararasi-uzay-istasyonunda-ilk-kez-avrupa-robotik-kolunu-calistirdi-1055935475.html
Rus kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu’nda ilk kez Avrupa Robotik Kolu’nu çalıştırdı
Rus kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu’nda ilk kez Avrupa Robotik Kolu’nu çalıştırdı
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Rus kozmonot Sergey Korsakov’un Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) Avrupa Robotik Kolu’nu (ERA) ilk kez... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T22:30+0300
2022-04-28T22:30+0300
2022-04-28T22:32+0300
roscosmos
dünya
sergey korsakov
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Roscosmos’tan yapılan açıklamada, Rus kozmonot Sergey Korsakov’un Dünya yörüngesindeki UUİ’da Avrupa Robotik Kolu’nu ilk kez çalıştırdığı belirtildi.Açıklamada, “Sergey Korsakov, TRM sürücüsüne erişimi sağlamak için ERA’nın bileğini döndürüyor” ifadelerine yer verildi.Korsakov ise Roscosmos’un canlı yayınında “ERA hareket ediyor” ifadelerini kullandı.Şu anda UUİ’da görevli Rus kozmonotlar Oleg Artemyev ve Denis Matveyev, uzay yürüyüşü gerçekleştiriyor. Roscosmos’un daha önce bildirdiği üzere iki kozmonotun görevi, ERA’nın çalışmaya hazır hale getirmek.Rus kozmonotlar bir önceki uzay yürüyüşünü 20 Nisan’da gerçekleştirmişti, Artemyev’in bildirdiği üzere bir sonraki uzay çalışmasının mayıs ayında yapılması bekleniyor.Alman şirketi Fokker Space tarafından üretilen ERA, Rus segmentinde yer alan Nauka modülünün teknik bakımı ile ilgili standart elektromekanik araçlardan biridir.
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roscosmos, sergey korsakov
Rus kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu’nda ilk kez Avrupa Robotik Kolu’nu çalıştırdı
22:30 28.04.2022 (güncellendi: 22:32 28.04.2022) Abone ol
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Rus kozmonot Sergey Korsakov’un Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) Avrupa Robotik Kolu’nu (ERA) ilk kez çalıştırdığını duyurdu.
Roscosmos’tan yapılan açıklamada, Rus kozmonot Sergey Korsakov’un Dünya yörüngesindeki UUİ’da Avrupa Robotik Kolu’nu ilk kez çalıştırdığı belirtildi.
Açıklamada, “Sergey Korsakov, TRM sürücüsüne erişimi sağlamak için ERA’nın bileğini döndürüyor” ifadelerine yer verildi.
Korsakov ise Roscosmos’un canlı yayınında “ERA hareket ediyor” ifadelerini kullandı.
Şu anda UUİ’da görevli Rus kozmonotlar Oleg Artemyev ve Denis Matveyev, uzay yürüyüşü gerçekleştiriyor. Roscosmos’un daha önce bildirdiği üzere iki kozmonotun görevi, ERA’nın çalışmaya hazır hale getirmek.
Rus kozmonotlar bir önceki uzay yürüyüşünü 20 Nisan’da gerçekleştirmişti, Artemyev’in bildirdiği üzere bir sonraki uzay çalışmasının mayıs ayında yapılması bekleniyor.
Alman şirketi Fokker Space tarafından üretilen ERA, Rus segmentinde yer alan Nauka modülünün teknik bakımı ile ilgili standart elektromekanik araçlardan biridir.