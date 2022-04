https://tr.sputniknews.com/20220428/rus-turistler-antalyada-mir-kart-kullaniyor-1055913098.html

Rus turistler Antalya'da Mir kart kullanıyor

Rus turistler Antalya'da Mir kart kullanıyor

Visa ve Master ödeme sistemlerinin Rusya’ya yaptırım kapsamında hizmetlerini durdurması sonrasında Rus turistler bu sistemlerden ödeme yapamıyor. Rus... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

Visa ve Mastercard gibi ödeme sistemleri Rusya'ya yaptırım kapsamında hizmetleri durduruldu. Rus turistler bu kartlarla yurt dışında harcama yapamıyor. Bu konuda önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin “Rusya'nın Mir sistemi var. Mir kart çok iyi bir şekilde kullanılıyor. Türkiye'de Mir kart kullanan işletmelerin oranı yüzde 15'lerdeydi, şimdi bankalar hızlı bir şekilde dağıtım yapıyor. Sıkıntı olmayacak" açıklaması sonrası Mir kart sistemi gündeme geldi.Rus turistler otel ve tatil boyunca yaptıkları alışverişlerde Rus kredi kartı sistemi Mir kullanabiliyor. Kriz öncesinde de Türkiye'de kamu bankaları aracılığıyla kullanıma açık olan Mir kart sistemiyle, bütün otellerde ve alışverişlerde sorunsuz ödeme yapılabiliyor.Otellerde Mir sistemi kullanılabiliyorKundu'da faaliyet gösteren bir otelin Genel Müdürü İsmail Çağlar, Rus turistlerin, uygulanan ambargo kapsamında Visa, Mastercard ve Amerikan Express gibi kredi kartlarını kullanamadıklarını söyledi. Rus turistlerin bunun yerine Mir ödeme sistemine bağlı kredi kartlarını Türkiye'de kamu bankaları aracılığıyla şu an rahatlıkla kullanabildiklerini dile getiren Çağlar, “Biz misafirlerimizin ödemelerini iki şekilde alabiliyoruz, nakit veya Mir sistemi. Mir sistemi için de şu anda ülkemizdeki kamu bankalarıyla anlaşmalı olduğundan pos makinelerinden rahatlıkla çekim yapabiliyoruz" dedi.Rusya'dan turist gelişlerinin devam ettiğini anlatan İsmail Çağlar, “Şu an otelimizde ortalama yüzde 10 kapasitemizi Rus misafirler oluşturuyor. Dün itibarıyla 11 uçak iniyordu günlük, Türk Hava Yolları ve birkaç firma aracılığıyla. Tabi bu beklenenin altında bir kapasite ama en azından akışın sağlanması açısından önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.'Mir kart kullanırken sıkıntı yaşamıyorum'Moskova'dan tatil için Antalya'ya gelen Olga Danilina, 6 günlük tatili için ödemesini Mir kart aracılığıyla yaptı. Daha önce de Antalya'da birçok otelde tatile geldiğini, Antalya'yı ve otellerini çok sevdiğini belirten Danilina, “Mir kart kullanımında hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Her yerde ödeme yapabiliyorum" diye konuştu.

