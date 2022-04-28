https://tr.sputniknews.com/20220428/rus-uzman-rusya-ile-turkiye-arasinda-istihbarat-alaninda-isbirliginin-gelismesi-ankaraya-bagli-1055932590.html
Rus uzman: Rusya ile Türkiye arasında istihbarat alanında işbirliğinin gelişmesi Ankara'ya bağlı
Rus uzman: Rusya ile Türkiye arasında istihbarat alanında işbirliğinin gelişmesi Ankara'ya bağlı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülkenin istihbarat teşkilatları arasındaki... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T19:52+0300
2022-04-28T19:52+0300
2022-04-28T20:08+0300
görüş
istihbarat
recep tayyip erdoğan
türkiye
rusya
vladimir putin
nikita mendkoviç
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Rus istihbarat uzmanı Nikita Mendkoviç, Moskova ile Ankara arasında istihbarat alanında işbirliği perspektifini Sputnik’e değerlendirdi.Mendkoviç, “Bana öyle geliyor ki, şu anda güvenlik ve istihbarat alanında Rus-Türk işbirliğini derinleştirme perspektifi pek belirgin değil. Çünkü bir yandan Türkiye bir süre önce pek dostça sayılamayacak bir adım olarak Rus uçaklarının Suriye'ye geçişini yasakladı, ancak diğer yandan Rusya'ya karşı NATO yaptırımlarını desteklemeyi sürekli olarak reddetti. Bu nedenle, ikili ilişkilerin daha ileri vektörü belirsizliğini koruyor, ancak olumlu noktalar da var. Bir çok şey, Ankara’nın ABD politikalarının takipçisi olmamasına, kendi ulusal çıkarlarını korumasına ve bu çerçevede Batı histerisini görmezden gelerek Moskova ile dostane ilişkiler kurmaya hazır olmasına bağlı. Bu yapılırsa, hem güvenlik hem de istihbarat alanında olumlu ilişkiler geliştirme şansı kesinlikle olacaktır” ifadelerini kullandı.Türkiye'nin Ukrayna çözümü bağlamında arabuluculuk çabalarının önemine dikkat çeken Mendkoviç, aynı zamanda bu çabaların ancak İstanbul istişareleri sırasında varılan uzlaşmaların Kiev tarafından kurtarılan toprakları işgal etmek amacıyla kullanılmaması durumunda sonuç vereceğini kaydederek, şöyle devam etti.
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Amur Gadjiev
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MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
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istihbarat, recep tayyip erdoğan, türkiye, rusya, vladimir putin, nikita mendkoviç
Rus uzman: Rusya ile Türkiye arasında istihbarat alanında işbirliğinin gelişmesi Ankara'ya bağlı
19:52 28.04.2022 (güncellendi: 20:08 28.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülkenin istihbarat teşkilatları arasındaki koordinasyon ve yakın diyalogun önemine dikkat çekti.
Rus istihbarat uzmanı Nikita Mendkoviç, Moskova ile Ankara arasında istihbarat alanında işbirliği perspektifini Sputnik’e değerlendirdi.
Mendkoviç, “Bana öyle geliyor ki, şu anda güvenlik ve istihbarat alanında Rus-Türk işbirliğini derinleştirme perspektifi pek belirgin değil. Çünkü bir yandan Türkiye bir süre önce pek dostça sayılamayacak bir adım olarak Rus uçaklarının Suriye'ye geçişini yasakladı, ancak diğer yandan Rusya'ya karşı NATO yaptırımlarını desteklemeyi sürekli olarak reddetti. Bu nedenle, ikili ilişkilerin daha ileri vektörü belirsizliğini koruyor, ancak olumlu noktalar da var. Bir çok şey, Ankara’nın ABD politikalarının takipçisi olmamasına, kendi ulusal çıkarlarını korumasına ve bu çerçevede Batı histerisini görmezden gelerek Moskova ile dostane ilişkiler kurmaya hazır olmasına bağlı. Bu yapılırsa, hem güvenlik hem de istihbarat alanında olumlu ilişkiler geliştirme şansı kesinlikle olacaktır” ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Ukrayna çözümü bağlamında arabuluculuk çabalarının önemine dikkat çeken Mendkoviç, aynı zamanda bu çabaların ancak İstanbul istişareleri sırasında varılan uzlaşmaların Kiev tarafından kurtarılan toprakları işgal etmek amacıyla kullanılmaması durumunda sonuç vereceğini kaydederek, şöyle devam etti.
“Ankara, Ukrayna çözümü çerçevesinde yürüttüğü arabuluculuk çalışmaları sayesinde uluslararası arenada ciddi siyasi puanlar elde etti. Ancak, Ukrayna bağımsız bir dış politika izleyemediği için müzakereler bir çıkmaza girmiş durumda. ABD, Kiev'in Rusya’nın taleplerini yerine getirmesine açıkça izin vermiyor. Bu nedenle, şu anda ihtilafın sadece askeri çözümü ön planda. Kiev aslında Türkiye’nin arabuluculuğunu kötüye kullandı. Bilindiği gibi İstanbul istişareleri sonucunda Rus birlikleri Kiev'den çekildi. Ancak Ukrayna bunu, kurtarılmış bölgeleri işgal etmek ve Rusya ile işbirliği yaptığından şüphelenilen sivillere yönelik katliamlar gerçekleştirmek için kullandı. Ukrayna silahsızlandırılmadığı ve Nazilerden arındırılmadığı sürece herhangi bir uzlaşmanın söz konusu olmayacağı açıktır.”