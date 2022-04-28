https://tr.sputniknews.com/20220428/rus-uzman-rusya-ile-turkiye-arasinda-istihbarat-alaninda-isbirliginin-gelismesi-ankaraya-bagli-1055932590.html

Rus uzman: Rusya ile Türkiye arasında istihbarat alanında işbirliğinin gelişmesi Ankara'ya bağlı

Rus uzman: Rusya ile Türkiye arasında istihbarat alanında işbirliğinin gelişmesi Ankara'ya bağlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülkenin istihbarat teşkilatları arasındaki... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T19:52+0300

2022-04-28T19:52+0300

2022-04-28T20:08+0300

görüş

istihbarat

recep tayyip erdoğan

türkiye

rusya

vladimir putin

nikita mendkoviç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104149/61/1041496126_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_7efd30fd354f5c63b8957b3e4fd6f2c9.jpg

Rus istihbarat uzmanı Nikita Mendkoviç, Moskova ile Ankara arasında istihbarat alanında işbirliği perspektifini Sputnik’e değerlendirdi.Mendkoviç, “Bana öyle geliyor ki, şu anda güvenlik ve istihbarat alanında Rus-Türk işbirliğini derinleştirme perspektifi pek belirgin değil. Çünkü bir yandan Türkiye bir süre önce pek dostça sayılamayacak bir adım olarak Rus uçaklarının Suriye'ye geçişini yasakladı, ancak diğer yandan Rusya'ya karşı NATO yaptırımlarını desteklemeyi sürekli olarak reddetti. Bu nedenle, ikili ilişkilerin daha ileri vektörü belirsizliğini koruyor, ancak olumlu noktalar da var. Bir çok şey, Ankara’nın ABD politikalarının takipçisi olmamasına, kendi ulusal çıkarlarını korumasına ve bu çerçevede Batı histerisini görmezden gelerek Moskova ile dostane ilişkiler kurmaya hazır olmasına bağlı. Bu yapılırsa, hem güvenlik hem de istihbarat alanında olumlu ilişkiler geliştirme şansı kesinlikle olacaktır” ifadelerini kullandı.Türkiye'nin Ukrayna çözümü bağlamında arabuluculuk çabalarının önemine dikkat çeken Mendkoviç, aynı zamanda bu çabaların ancak İstanbul istişareleri sırasında varılan uzlaşmaların Kiev tarafından kurtarılan toprakları işgal etmek amacıyla kullanılmaması durumunda sonuç vereceğini kaydederek, şöyle devam etti.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

istihbarat, recep tayyip erdoğan, türkiye, rusya, vladimir putin, nikita mendkoviç