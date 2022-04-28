https://tr.sputniknews.com/20220428/rusya-abd-ve-polonya-ukraynanin-bir-kisminin-varsovanin-kontrolune-gecmesi-icin-planlar-yapiyor-1055924548.html

Rusya: ABD ve Polonya, Ukrayna'nın bir kısmının Varşova'nın kontrolüne geçmesi için planlar yapıyor

Rusya: ABD ve Polonya, Ukrayna'nın bir kısmının Varşova'nın kontrolüne geçmesi için planlar yapıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Varşova ve Washington'un Ukrayna'nın bir kısmının Polonya'nın kontrolüne geçmesini öngören planlar... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T15:14+0300

2022-04-28T15:14+0300

2022-04-28T15:46+0300

ukrayna krizi

sergey narışkin

rusya

abd

polonya

ukrayna

plan

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SVR Başkanı Sergey Narışkin, "SVR'ye gelen bilgilere göre Washington ve Varşova, Polonya'nın Ukrayna'daki 'kendi tarihi toprakları' üzerinde sıkı bir askeri ve siyasi kontrol kurmasına yönelik planlar yapıyor" dedi.Varşova'nın şu anda ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle bu görevin modeliyle ilgili istişareler yürüttüğünü kaydeden Narışkin, varılan ön mutabakatlara göre bunun NATO'nun onayı olmadan ancak 'dileyen ülkelerin' katılımıyla yapılacağını belirtti.Polonyalı birliklerin Rusya ordusuyla çatışma olasılığının en düşük olduğu Ukrayna bölgelerine konuşlandırılmasının planlandığını anlatan Narışkin, böylece Varşova'nın o bölgelerdeki stratejik tesisler üzerinde kontrolü sağlamasının hedeflendiğini söyledi.Narışkin, "Polonya yönetiminin hesaplarına göre Ukrayna'nın batısında yapılacak önleyici tahkimat, büyük ihtimalle ülkenin bölünmesine yol açacak. Bu sırada Varşova, 'Polonyalı barış güçlerinin' gireceği bölgeleri fiilen kontrol altına alacak" ifadelerini kullandı.

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sergey narışkin, rusya, abd, polonya, ukrayna, plan