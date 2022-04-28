https://tr.sputniknews.com/20220428/rusya-ukraynanin-6-fuze-topcu-silahlari-muhimmat-ve-yakit-deposu-imha-edildi-1055933147.html

Rusya: Ukrayna'nın 6 füze-topçu silahları, mühimmat ve yakıt deposu imha edildi

Rusya: Ukrayna'nın 6 füze-topçu silahları, mühimmat ve yakıt deposu imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'nın 6 füze-topçu silahları, mühimmat ve yakıt... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T20:12+0300

2022-04-28T20:12+0300

2022-04-28T20:32+0300

ukrayna krizi

igor konaşenkov

rusya

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu akşamki basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktardı.Sözcü Konaşenkov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait yüksek hassasiyetli hava tabanlı füzeler ile Ukrayna'nın 38 askeri unsuru vuruldu. Üç komuta merkezi, Ukraynalı aşırı milliyetçi oluşumların 22 tutunma noktası, insan gücü ve askeri teçhizatının yoğunlaştığı 7 bölge, ayrıca Aleksandrovka, Gusarovka, Dolgenkoye ve Barvenkovo yerleşim bölgelerinde 6 füze-topçu silahları, mühimmat ve yakıt deposu imha edildi” diye konuştu.‘Rus uçakları Ukrayna’nın 76 askeri unsurunu vurdu, 320’den fazla insan gücü etkisiz hale getirildi’“Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait uçaklar ile Ukrayna’nın 76 askeri unsuru vuruldu. Bunların arasında Pokrovskiy ve Gorohovskiy bölgelerinde iki silah deposu, bir komuta merkezi, ayrıca insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 73 bölge bulunuyor" diyen Konaşenkov, ‘hava saldırıları sonucu 320’den fazla insan gücü ve 35 adet zırhlı araç ve otomobilin imha edildiğini’ sözlerine ekledi. 'Rus füze kuvvetleri Ukrayna ordusuna ait bir Toçka-U fırlatma rampasını imha etti’Rus komutan, Rus füze kuvvetlerinin gün içinde Ukrayna’ya ait insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 2 bölgeyi vurduğunu, Toçka-U taktik füze sistemine ait bir fırlatma rampasının imha edildiğini ifade etti.‘Hava savunma sistemleri ile 3 Toçka-U füzesi ve 7 İHA düşürüldü’“Gün içinde Petropolye ve Malaya Kamışevaha yerleşim bölgelerinde Ukrayna’ya ait üç adet Toçka-U balistik füze düşürüldü” diyen Konaşenkov, ayrıca Ukrayna’nın 7 adet insansız hava aracının vurulduğu bilgisini verdi.

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igor konaşenkov, rusya, rusya savunma bakanlığı