https://tr.sputniknews.com/20220428/taksiciler-odasi-baskani-aksu-zam-yeterli-olmadi-1055915602.html

Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Zam yeterli olmadı

Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Zam yeterli olmadı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın kendileri için yeterli olmadığını söyledi. 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T11:47+0300

2022-04-28T11:47+0300

2022-04-28T11:47+0300

türkiye

taksi

eyüp aksu

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İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın ardından taksi açılış ücreti 9,80 lira, indi-bindi ücreti ise 28,00 lira oldu. 3 haftadır uygulamada olan tarife değişikliği ile ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu açıklamalarda bulundu. Aksu, yapılan zammın yeterli olmadığını, giderlere yapılan zam kadar gelirlerine de zam yapılmasını istediklerini belirtti. 'Bize yetki verilirse yolcumuz şikayetçi olmaz'Günde 1,5 milyona yakın yolcu taşıdıklarını dile getiren Aksu, kendilerine de yetki verilmesi gerektiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:"Yılda 530 milyona yakın yolcu taşımış oluyoruz ve gelen şikayet sayısı 150 bin, neredeyse yüzde 1 bile değil. İstanbul halkı bizim velinimetimiz. Vatandaşımıza en iyi hizmeti vermek zorundayız. Biz de en az şekilde şikayet gelsin, hiç gelmesin istiyoruz. 52 bin çalışanımız var ve İstanbul trafiği sıkıntılı. Böyle şikayetlerle karşılaşmak istemiyoruz. Karşılaşırsak şayet İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'nde yetki var, Büyükşehir Belediyesi'nde yetki var, oralara iletiyoruz. Yargısız infaz olmamak şartıyla idari ve adli işlemler yapılıyor. Kesinlikle ceza veriliyor ama biz hem hükümetimizden hem de belediyemizden esnaf odamıza yetki verilmesini istiyoruz. Hem denetim, hem yaptırım yetkisini istiyoruz. Bu yetkiler verilirse 3 ay süre verilsin, bir tane yolcumuz taksiden şikayetçi olamaz. Biz de şikayet edilen konuyu yargısız infaz olmamak şartıyla değerlendiriyoruz ve cezasız bırakmıyoruz. Bir şikayet çözüm masası kurulacak, hem şikayet eden yolcu hem şikayet edilen taksici dinlenecek, yaptırım cetvellerinden suça göre cezalar uygulanacak. Caydırıcı cezalar olacak ve bunu yapan şoför kesinlikle bu suçu işlemeye cesaret edemeyecek'Giderlerimiz yüzde 100 arttı ama gelirimize yüzde 40 zam yapıldı'Yapılan zammın yeterli olmadığını belirten Aksu, "Yolcu sayısında herhangi bir değişiklik olmadı ama her ramazan ayında taksi sektöründe işler biraz azalır. Giderlerimiz yüzde 100 oranında arttı ama gelirimize yüzde 40 oranında zam yapıldı. Bu yeterli değil. Biz giderlerimize ne kadar zam yapıldıysa gelirimize de aynı oranda tarifemiz iyileşsin istiyoruz" dedi.

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taksi, eyüp aksu