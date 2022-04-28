https://tr.sputniknews.com/20220428/tekel-bayiler-platformu-baskani-enerjisa-esnafin-elektrik-sozlesmelerini-tek-tarafli-feshetti-1055931600.html

Tekel Bayiler Platformu Başkanı: EnerjiSA esnafın elektrik sözleşmelerini tek taraflı feshetti

Tekel Bayiler Platformu Başkanı: EnerjiSA esnafın elektrik sözleşmelerini tek taraflı feshetti

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, EnerjiSA'nın esnafla yaptığı elektrik anlaşmasını tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu. Sözleşme... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T19:28+0300

2022-04-28T19:28+0300

2022-04-28T19:28+0300

ekonomi

özgür aybaş

enerji

elektrik

tekel bayi

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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, EnerjiSA'nın esnafla yaptığı elektrik anlaşmasını tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu. Aybaş'ın twitter hesabından paylaştığı ve şirket tarafından yollanan mesajda, yılbaşında yapılan sözleşmenin, mevzuat değişikliği sebebiyle ortaya çıkan maliyet artışı gerekçesiyle feshedildiği ve yeni fiyat için abonelerle iletişime geçileceği ifade edildi.Aybaş'ın paylaştığı mesaj şöyle:"Değerli müşterimiz, 1 Ocak 2022 tarihinde şirketimizle imzalamış olduğunuz Elektrik Satış Sözleşmesi kapsamında elektrik tedarikiniz birim fiyat üzerinden sağlanmakta iken, sözleşmenin akdi sonrası yürürlüğe giren mevzuat değişikliği maliyet unsurlarını olumsuz yönde değiştirmiştir. Satış maliyetlerimizi doğrudan etkileyen mevzuat değişikliğine istinaden şirketimiz nezdinde doğan ek maliyet unsurları nedeniyle Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmenizi, sözleşmenizde yer alan 9.3(f) uyarınca feshettiğimizi üzülerek bildiririz. Bu süre zarfında Müşteri Temsilcilerimiz sizinle iletişime geçerek yeni fiyat teklifimizi sunacaktır. Detaylı bilgi: https://bit.ly/3vQ2Xbi ve 444 4 800"

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özgür aybaş, enerji, elektrik, tekel bayi