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https://tr.sputniknews.com/20220428/tekel-bayiler-platformu-baskani-enerjisa-esnafin-elektrik-sozlesmelerini-tek-tarafli-feshetti-1055931600.html
Tekel Bayiler Platformu Başkanı: EnerjiSA esnafın elektrik sözleşmelerini tek taraflı feshetti
Tekel Bayiler Platformu Başkanı: EnerjiSA esnafın elektrik sözleşmelerini tek taraflı feshetti
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, EnerjiSA'nın esnafla yaptığı elektrik anlaşmasını tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu. Sözleşme... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T19:28+0300
2022-04-28T19:28+0300
ekonomi
özgür aybaş
enerji
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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, EnerjiSA'nın esnafla yaptığı elektrik anlaşmasını tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu. Aybaş'ın twitter hesabından paylaştığı ve şirket tarafından yollanan mesajda, yılbaşında yapılan sözleşmenin, mevzuat değişikliği sebebiyle ortaya çıkan maliyet artışı gerekçesiyle feshedildiği ve yeni fiyat için abonelerle iletişime geçileceği ifade edildi.Aybaş'ın paylaştığı mesaj şöyle:"Değerli müşterimiz, 1 Ocak 2022 tarihinde şirketimizle imzalamış olduğunuz Elektrik Satış Sözleşmesi kapsamında elektrik tedarikiniz birim fiyat üzerinden sağlanmakta iken, sözleşmenin akdi sonrası yürürlüğe giren mevzuat değişikliği maliyet unsurlarını olumsuz yönde değiştirmiştir. Satış maliyetlerimizi doğrudan etkileyen mevzuat değişikliğine istinaden şirketimiz nezdinde doğan ek maliyet unsurları nedeniyle Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmenizi, sözleşmenizde yer alan 9.3(f) uyarınca feshettiğimizi üzülerek bildiririz. Bu süre zarfında Müşteri Temsilcilerimiz sizinle iletişime geçerek yeni fiyat teklifimizi sunacaktır. Detaylı bilgi: https://bit.ly/3vQ2Xbi ve 444 4 800"
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özgür aybaş, enerji, elektrik, tekel bayi

Tekel Bayiler Platformu Başkanı: EnerjiSA esnafın elektrik sözleşmelerini tek taraflı feshetti

19:28 28.04.2022
© DHATekel bayi / alkol
Tekel bayi / alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© DHA
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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, EnerjiSA'nın esnafla yaptığı elektrik anlaşmasını tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu. Sözleşme feshinin gerekçesi olarak yeni mevzuattan doğan 'maliyet artışı' gösterildi.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, EnerjiSA'nın esnafla yaptığı elektrik anlaşmasını tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu. Aybaş'ın twitter hesabından paylaştığı ve şirket tarafından yollanan mesajda, yılbaşında yapılan sözleşmenin, mevzuat değişikliği sebebiyle ortaya çıkan maliyet artışı gerekçesiyle feshedildiği ve yeni fiyat için abonelerle iletişime geçileceği ifade edildi.

Aybaş'ın paylaştığı mesaj şöyle:
"Değerli müşterimiz, 1 Ocak 2022 tarihinde şirketimizle imzalamış olduğunuz Elektrik Satış Sözleşmesi kapsamında elektrik tedarikiniz birim fiyat üzerinden sağlanmakta iken, sözleşmenin akdi sonrası yürürlüğe giren mevzuat değişikliği maliyet unsurlarını olumsuz yönde değiştirmiştir. Satış maliyetlerimizi doğrudan etkileyen mevzuat değişikliğine istinaden şirketimiz nezdinde doğan ek maliyet unsurları nedeniyle Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmenizi, sözleşmenizde yer alan 9.3(f) uyarınca feshettiğimizi üzülerek bildiririz. Bu süre zarfında Müşteri Temsilcilerimiz sizinle iletişime geçerek yeni fiyat teklifimizi sunacaktır. Detaylı bilgi: https://bit.ly/3vQ2Xbi ve 444 4 800"
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