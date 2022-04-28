https://tr.sputniknews.com/20220428/varanktan-kilicdarogluna-madem-faturalardan-dertlisin-istanbulda-suyu-kesik-aboneden-para-alma-1055931988.html

Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Madem faturalardan dertlisin, İstanbul'da suyu kesik aboneden para alma

Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Madem faturalardan dertlisin, İstanbul'da suyu kesik aboneden para alma

Bakan Varank, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun son günlerde yaptığı hareketlerin şovdan ibaret olduğunu belirterek, “Madem faturaları bu kadar düşünüyorsunuz... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T19:37+0300

2022-04-28T19:37+0300

2022-04-28T19:37+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

mustafa varank

elektrik faturası

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin iktidarın yaptığı hizmetleri görmeden kendi bildiğini okumaya devam ettiğini söyleyerek, “Muhalefet bir tiyatro oynuyor, şov yapıyor. Yok elektrik parası ödemediği için evinin elektriği kesiliyor. Bu şovu devam ettirmek için Ankara Keçiören'de bir eve gidiyor. Aslında evin elektrikleri açık. Kılıçdaroğlu gitmeden önce ışıkları kapatmışlar, gittikten sonra da ışıkları açmışlar. Böyle tiyatrolarla, yalanlarla siyaset yapılmaz” dedi.Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek şunları söyledi:İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir kişinin terörle ilgili gözaltına alınmasına da değinen Bakan Varank, şahsın Kandil'de PKK'lılarla kalaşnikofla çekilmiş fotoğrafları olduğunu belirterek, bunun seçim zamanı yapılan kirli ittifakların sonucu olduğunu söyledi. Demokrasi namına belediyelerde seçim kazandıkları iddia eden kişilerin kirli ittifaklara girdiğini ifade eden Varank, “Nasıl terör örgütü mensuplarıyla iş birliği yapıp seçimlerde beraber hareket ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Nasıl terörden yana duran partilerle beraber iş tuttuklarını biz gayet iyi biliyoruz. İşte bugün o belediyeye aldıkları terör örgütü üyeleriyle fotoğrafları çıkan insanlar, aslında o iş birliğinin diyeti mesabesinde” açıklamasında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220428/chp-lideri-kilicdaroglu-faturayi-odedi-elektrigi-verildi-1055914930.html

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kemal kılıçdaroğlu, mustafa varank, elektrik faturası