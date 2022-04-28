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https://tr.sputniknews.com/20220428/vkontakt-novosti-ve-zen-hizmetlerinin-satin-alinmasi-konusunda-yandex-ile-anlasti-1055933642.html
VKontakt, Novosti ve Zen hizmetlerinin satın alınması konusunda Yandex ile anlaştı
VKontakt, Novosti ve Zen hizmetlerinin satın alınması konusunda Yandex ile anlaştı
Rus sosyal medya platformu VKontakt (VK) yaptığı açıklamada, haber hizmeti ‘Novosti’ ve öneri platformu ‘Zen’in satın alınması konusunda Yandex ile anlaştığını... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T20:38+0300
2022-04-28T20:38+0300
dünya
vkontakte
yandex
novosti
zen
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Açıklamada, “VK Company Limited, haber hizmeti ‘Yandex.Novosti’ ve öneri platformu ‘Yandex.Zen’in satın alınması için Yandex ile yapılan anlaşmanın ana şartlarına ilişkin sözleşmeyi imzaladı” denildi.Açıklamada ayrıca, satış işleminin tamamlanması için tarafların başta Federal Antimonopoly Servisi (FAS) olmak üzere, diğer düzenleyici makamlardan gerekli tüm onayları almaları gerektiği kaydedildi.
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vkontakte, yandex, novosti, zen

VKontakt, Novosti ve Zen hizmetlerinin satın alınması konusunda Yandex ile anlaştı

20:38 28.04.2022
© Sputnik / Наталья СеливерстоваVKontakt
VKontakt - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Rus sosyal medya platformu VKontakt (VK) yaptığı açıklamada, haber hizmeti ‘Novosti’ ve öneri platformu ‘Zen’in satın alınması konusunda Yandex ile anlaştığını duyurdu.
Açıklamada, “VK Company Limited, haber hizmeti ‘Yandex.Novosti’ ve öneri platformu ‘Yandex.Zen’in satın alınması için Yandex ile yapılan anlaşmanın ana şartlarına ilişkin sözleşmeyi imzaladı” denildi.
Açıklamada ayrıca, satış işleminin tamamlanması için tarafların başta Federal Antimonopoly Servisi (FAS) olmak üzere, diğer düzenleyici makamlardan gerekli tüm onayları almaları gerektiği kaydedildi.
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