https://tr.sputniknews.com/20220428/vkontakt-novosti-ve-zen-hizmetlerinin-satin-alinmasi-konusunda-yandex-ile-anlasti-1055933642.html

VKontakt, Novosti ve Zen hizmetlerinin satın alınması konusunda Yandex ile anlaştı

VKontakt, Novosti ve Zen hizmetlerinin satın alınması konusunda Yandex ile anlaştı

Rus sosyal medya platformu VKontakt (VK) yaptığı açıklamada, haber hizmeti ‘Novosti’ ve öneri platformu ‘Zen’in satın alınması konusunda Yandex ile anlaştığını... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T20:38+0300

2022-04-28T20:38+0300

2022-04-28T20:38+0300

dünya

vkontakte

yandex

novosti

zen

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Açıklamada, “VK Company Limited, haber hizmeti ‘Yandex.Novosti’ ve öneri platformu ‘Yandex.Zen’in satın alınması için Yandex ile yapılan anlaşmanın ana şartlarına ilişkin sözleşmeyi imzaladı” denildi.Açıklamada ayrıca, satış işleminin tamamlanması için tarafların başta Federal Antimonopoly Servisi (FAS) olmak üzere, diğer düzenleyici makamlardan gerekli tüm onayları almaları gerektiği kaydedildi.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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vkontakte, yandex, novosti, zen