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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220428/zaharova-bati-ukraynayi-kendi-yolladigi-silahlarla-rusyaya-saldirmasi-icin-acikca-kiskirtiyor-1055916836.html
Zaharova: Batı, Ukrayna'yı kendi yolladığı silahlarla Rusya'ya saldırması için açıkça kışkırtıyor
Zaharova: Batı, Ukrayna'yı kendi yolladığı silahlarla Rusya'ya saldırması için açıkça kışkırtıyor
Batı'nın Kiev'i kendi yolladığı silahlarla Rusya'ya saldırması için açıkça kışkırttığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu tavrın... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T12:15+0300
2022-04-28T13:20+0300
mariya zaharova
ukrayna krizi
james heappey
rusya
ukrayna
ingiltere
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Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Batı, Kiev'e kendi yolladığı silahlarla Rusya'ya saldırması için açıkça çağrı yapıyor. Moskova, Kiev'in Rusya'daki tesislere saldırılar düzenlenmesi konusunda kışkırtılmaya devam etmesine sert yanıt verecek" dedi.Zaharova, İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey'in 'Rusya'nın saldırısına maruz kalan Ukrayna'nın Batı'nın verdiği silahları kullanarak düşmanına kendi topraklarında yanıt vermesinin yasal' olduğunu öne sürmesine yanıt verdi.Zaharova, Rusya Savunma Bakanlığı'nın bu konudaki açıklamalarının Kiev ve Batı tarafından ciddiyetle ele alınmasını istediklerini söyleyerek "Sabrımızın daha fazla test edilmesini tavsiye etmeyiz" uyarısında bulundu.Batı'nın Suriye'de 'sözde ılımlı muhalefete' tedarik ettiği silahların karaborsaya düşerek IŞİD militanlarının eline geçtiğini anımsatan Zaharova, Ukrayna'da da buna paralel görüntüler ortaya çıktığını ve Batı'nın silahlarının Suriye'de olduğu gibi teröristlerin eline geçebileceğine vurgu yaptı.'Ukrayna'da 63 ülkeden yaklaşık 7 bin paralı asker var'Rusya Dışişleri, Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, özel askeri harekatın başından bu yana Ukrayna'ya 63 ülkeden yaklaşık 7 bin paralı askerin gittiğini, aralarında ABD, İngiltere, Kanada, Polonya, Romanya, Gürcistan vatandaşları bulunduğunu kaydetti.'Bazı AGİT gözlemcileri Ukrayna ordusu ve istihbaratıyla işbirliği içinde'Zaharova, bazı AGİT gözlemcilerinin Ukrayna ordusu ve istihbaratıyla işbirliği yaptığına dair bulgular elde edildiğini söyleyerek Rusya'nın bundan endişe duyduğunu belirtti. AGİT Özel Gözlem Misyonu'nun teknik araçlarıyla elde edilen verilerin bazı gözlemciler tarafından Ukrayna'ya aktarıldığının tespit edildiğine dikkat çeken Zaharova, AGİT yönetimini bu durumun düzeltilmesi için gerekli önlemleri almaya ve verilerin nasıl ve niçin verildiğiyle ilgili soruşturma yürütmeye çağırdı.'Kiev, ABD ve Batı, siber alanda kapsamlı bir Rusya karşıtı provokasyon hazırlıyor'Sözcü, Kiev rejiminin ABD ve kolektif Batı'yla, NATO ve AB yapılarıyla birlikte kapsamlı bir Rusya karşıtı provokasyonun hazırlıklarına başladığını söyledi.Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Enformasyon Bakanı Mihail Fedorov'un 300 bin siber askerden oluşan bir siber ordu kurulmasıyla ilgili kısa süre önce yaptığı açıklamaya dikkat çeken Zaharova, işlenen siber suçların sorumluluğunun Rusya'ya, Rusya vatandaşlarına yüklenmeye çalışılacağını ancak bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220428/arastirma-almanya-ukrayna-harekatinin-ilk-2-ayinda-rus-dogalgazinin-en-buyuk-alicisiydi-1055914350.html
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mariya zaharova, james heappey, rusya, ukrayna, ingiltere

Zaharova: Batı, Ukrayna'yı kendi yolladığı silahlarla Rusya'ya saldırması için açıkça kışkırtıyor

12:15 28.04.2022 (güncellendi: 13:20 28.04.2022)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
/
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Batı'nın Kiev'i kendi yolladığı silahlarla Rusya'ya saldırması için açıkça kışkırttığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu tavrın devam etmesi halinde sert yanıt verecekleri uyarısında bulunarak Moskova'nın sabrının test edilmemesini tavsiye etti.
Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Batı, Kiev'e kendi yolladığı silahlarla Rusya'ya saldırması için açıkça çağrı yapıyor. Moskova, Kiev'in Rusya'daki tesislere saldırılar düzenlenmesi konusunda kışkırtılmaya devam etmesine sert yanıt verecek" dedi.
Zaharova, İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey'in 'Rusya'nın saldırısına maruz kalan Ukrayna'nın Batı'nın verdiği silahları kullanarak düşmanına kendi topraklarında yanıt vermesinin yasal' olduğunu öne sürmesine yanıt verdi.
Zaharova, Rusya Savunma Bakanlığı'nın bu konudaki açıklamalarının Kiev ve Batı tarafından ciddiyetle ele alınmasını istediklerini söyleyerek "Sabrımızın daha fazla test edilmesini tavsiye etmeyiz" uyarısında bulundu.
Batı'nın Suriye'de 'sözde ılımlı muhalefete' tedarik ettiği silahların karaborsaya düşerek IŞİD militanlarının eline geçtiğini anımsatan Zaharova, Ukrayna'da da buna paralel görüntüler ortaya çıktığını ve Batı'nın silahlarının Suriye'de olduğu gibi teröristlerin eline geçebileceğine vurgu yaptı.

'Ukrayna'da 63 ülkeden yaklaşık 7 bin paralı asker var'

Rusya Dışişleri, Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, özel askeri harekatın başından bu yana Ukrayna'ya 63 ülkeden yaklaşık 7 bin paralı askerin gittiğini, aralarında ABD, İngiltere, Kanada, Polonya, Romanya, Gürcistan vatandaşları bulunduğunu kaydetti.

'Bazı AGİT gözlemcileri Ukrayna ordusu ve istihbaratıyla işbirliği içinde'

Zaharova, bazı AGİT gözlemcilerinin Ukrayna ordusu ve istihbaratıyla işbirliği yaptığına dair bulgular elde edildiğini söyleyerek Rusya'nın bundan endişe duyduğunu belirtti. AGİT Özel Gözlem Misyonu'nun teknik araçlarıyla elde edilen verilerin bazı gözlemciler tarafından Ukrayna'ya aktarıldığının tespit edildiğine dikkat çeken Zaharova, AGİT yönetimini bu durumun düzeltilmesi için gerekli önlemleri almaya ve verilerin nasıl ve niçin verildiğiyle ilgili soruşturma yürütmeye çağırdı.

'Kiev, ABD ve Batı, siber alanda kapsamlı bir Rusya karşıtı provokasyon hazırlıyor'

Sözcü, Kiev rejiminin ABD ve kolektif Batı'yla, NATO ve AB yapılarıyla birlikte kapsamlı bir Rusya karşıtı provokasyonun hazırlıklarına başladığını söyledi.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Enformasyon Bakanı Mihail Fedorov'un 300 bin siber askerden oluşan bir siber ordu kurulmasıyla ilgili kısa süre önce yaptığı açıklamaya dikkat çeken Zaharova, işlenen siber suçların sorumluluğunun Rusya'ya, Rusya vatandaşlarına yüklenmeye çalışılacağını ancak bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.
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