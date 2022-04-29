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10 yıl sahte kimlikle dolaşan cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
10 yıl sahte kimlikle dolaşan cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, sahte kimlikle seyahat etmeye çalışırken yakalandı. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T12:35+0300
2022-04-29T12:35+0300
türkiye
istanbul havalimanı
sahte kimlik
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Havalimanı polisinin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinden M.B. adına düzenlenmiş bir kimlik kartı çıktı.Kimlik kartının sahte olduğunu belirleyen polis, parmak izi kontrolünde yolcunun, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan Ş.B. olduğunu tespit etti.Zanlının polis merkezindeki ifadesinde, M.B. adına düzenlenmiş sahte kimlikle 10 yıldır havalimanı ve polis kontrol noktalarından sorunsuz bir şekilde geçtiğini söylediği öğrenildi.Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Ş.B, cezaevine teslim edildi.
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istanbul havalimanı
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istanbul havalimanı, sahte kimlik

10 yıl sahte kimlikle dolaşan cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

12:35 29.04.2022
© DHA10 yıl sahte kimlikle dolaşan cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
10 yıl sahte kimlikle dolaşan cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© DHA
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İstanbul Havalimanı'nda çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, sahte kimlikle seyahat etmeye çalışırken yakalandı.
Havalimanı polisinin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinden M.B. adına düzenlenmiş bir kimlik kartı çıktı.
Kimlik kartının sahte olduğunu belirleyen polis, parmak izi kontrolünde yolcunun, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan Ş.B. olduğunu tespit etti.
Zanlının polis merkezindeki ifadesinde, M.B. adına düzenlenmiş sahte kimlikle 10 yıldır havalimanı ve polis kontrol noktalarından sorunsuz bir şekilde geçtiğini söylediği öğrenildi.
Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Ş.B, cezaevine teslim edildi.
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