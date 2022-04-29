https://tr.sputniknews.com/20220429/35-tlye-satmisti-millet-bahcesinin-m-harfini-calan-sanik-tahliye-edildi-1055944724.html
35 TL'ye satmıştı: Millet bahçesinin 'M' harfini çalan sanık tahliye edildi
35 TL'ye satmıştı: Millet bahçesinin 'M' harfini çalan sanık tahliye edildi
Bursa'da millet bahçesinin girişindeki kapıda bulunan ‘Bursa Millet Bahçesi’ yazısının ‘M’ harfini çalan Murat Yeşilçimen'in, daha önce farklı zamanlarda... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T10:57+0300
2022-04-29T10:57+0300
2022-04-29T10:57+0300
türkiye
bursa
millet bahçesi
hırsızlık
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Osmangazi ilçesindeki Millet Bahçesi’nin giriş kapısının tabelasındaki ‘Bursa Millet Bahçesi’ yazısının ‘M’ harfinin çalındığını gören belediye ekipleri, polise bildirdi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.Görüntülerden, şüphelinin, 2 suçtan kaydı olan Murat Yeşilçimen olduğu tespit edildi. Yakalanan Yeşilçimen, suçunu kabul edip, çaldığı ‘M’ harfini 35 TL karşılığında sattığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yeşilçimen, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Bursa 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakkında 'kamu malına zarar vermek' ve 'hırsızlık' suçlarından 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Yeşilçimen, yargılaması sırasında, davaya müdahil olan Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce de farklı zamanlarda çalınan 7 farklı harfin şüphelisi olarak değerlendirildi. Çalınan 8 harfin bedelinin de kendisinden tahsil edilmesi istendi. Görülen 3 duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden katılan Yeşilçimen, daha önce çalınan 7 harften sorumlu olmadığını iddia ederek, maddi durumu olmadığı için de bu parayı ödeyemeyeceğini söyledi.Dava ile ilgili yargılamaya devam edildi. Duruşmaya katılan Yeşilçimen, önceki ifadelerini tekrarlayıp, Millet Bahçesi'nin girişinden sadece 'M' harfini çaldığını söyledi. Pişman olduğunu belirten Yeşilçimen, mağdur olduğunu savunup, tahliyesini istedi.Mahkeme hakimi, karar aşamasına gelen duruşmayı ertelerken, Yeşilçimen'i her biri 470 TL olan 8 harfin bedeli toplam 3 bin 760 TL'yi ödemesi koşuluyla serbest bıraktı.
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bursa, millet bahçesi, hırsızlık
35 TL'ye satmıştı: Millet bahçesinin 'M' harfini çalan sanık tahliye edildi
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Bursa'da millet bahçesinin girişindeki kapıda bulunan ‘Bursa Millet Bahçesi’ yazısının ‘M’ harfini çalan Murat Yeşilçimen'in, daha önce farklı zamanlarda çaldığı belirlenen ve her biri 470 TL olarak belirlenen toplam 8 harfin bedeli olan 3 bin 760 TL'yi ödemesi koşuluyla tahliyesine karar verildi.
Osmangazi ilçesindeki Millet Bahçesi’nin giriş kapısının tabelasındaki ‘Bursa Millet Bahçesi’ yazısının ‘M’ harfinin çalındığını gören belediye ekipleri, polise bildirdi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.
Görüntülerden, şüphelinin, 2 suçtan kaydı olan Murat Yeşilçimen olduğu tespit edildi. Yakalanan Yeşilçimen, suçunu kabul edip, çaldığı ‘M’ harfini 35 TL karşılığında sattığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yeşilçimen, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bursa 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakkında 'kamu malına zarar vermek' ve 'hırsızlık' suçlarından 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Yeşilçimen, yargılaması sırasında, davaya müdahil olan Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce de farklı zamanlarda çalınan 7 farklı harfin şüphelisi olarak değerlendirildi.
Çalınan 8 harfin bedelinin de kendisinden tahsil edilmesi istendi. Görülen 3 duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden katılan Yeşilçimen, daha önce çalınan 7 harften sorumlu olmadığını iddia ederek, maddi durumu olmadığı için de bu parayı ödeyemeyeceğini söyledi.
Dava ile ilgili yargılamaya devam edildi. Duruşmaya katılan Yeşilçimen, önceki ifadelerini tekrarlayıp, Millet Bahçesi'nin girişinden sadece 'M' harfini çaldığını söyledi. Pişman olduğunu belirten Yeşilçimen, mağdur olduğunu savunup, tahliyesini istedi.
Mahkeme hakimi, karar aşamasına gelen duruşmayı ertelerken, Yeşilçimen'i her biri 470 TL olan 8 harfin bedeli toplam 3 bin 760 TL'yi ödemesi koşuluyla serbest bıraktı.