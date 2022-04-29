https://tr.sputniknews.com/20220429/abdnin-rusyayi-terore-destek-veren-ulkeler-listesine-almayi-dusunmesi-ironik-ve-absurt-bir-durum-1055955359.html

‘ABD’nin Rusya’yı teröre destek veren ülkeler listesine almayı düşünmesi ironik ve absürt bir durum’

‘ABD’nin Rusya’yı teröre destek veren ülkeler listesine almayı düşünmesi ironik ve absürt bir durum’

ABD, Rusya’yı ‘teröre destek veren ülkeler listesine’ almayı ve Ruslara ait dondurulan fonlara el koymayı değerlendiriyor. Gazeteci Hasan Erel, “ABD’nin son... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T15:28+0300

2022-04-29T15:28+0300

2022-04-29T15:33+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato'daki bütçe oturumunda, Rusya'nın teröre destek veren ülkeler listesine alınıp alınmaması konusunda ilgili teknik birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi.Blinken, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in "Rusya'yı teröre destek veren ülkeler listesine almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Buna bakıyoruz, hukukçularımız bu tür bir işlemin ilgili yasaya uygunluğundan emin olmak üzere konuyu değerlendiriyor. Ancak bana göre Rusların Ukrayna'yı terörize ettiğine şüphe yok" şeklinde yanıt verdi.Biden yönetiminin bu konuda atacağı herhangi bir adıma tüm Senato'nun tam destek vereceğini ve Rusya'nın teröre destek veren ülkeler listesine yeniden alınması gerektiğini savundu.ABD’nin bu konuyu gündeme alması için talep Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den gelmişti. Zelenskiy daha önce ABD Başkanı Joe Biden'dan "Rusya'yı teröre destek veren ülkeler listesine eklemesini" istemiş, Biden'ın ise bu talebe net bir karşılık vermediği bildirilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise bu konuyu değerlendirdiklerini açıklamıştı.ABD, Ruslara ait fonları Ukrayna’ya devretmeyi düşünüyorÖte yandan ABD’nin bir diğer gündemi de Ruslara ait el konulan fonların Ukrayna’yı desteklemek için bağışlanması.Blinken, Adalet Bakanlığı'nın, Rusya'ya ait dondurulan fonlara hukuken el konulup konulamayacağı konusunu incelediğini dile getirdi ancak detaya girmedi.ABD Temsilciler Meclisi de yabancıların el konulan malvarlıklarının Ukrayna'yı desteklemek için kullanılmasını öngören tasarıyı kabul etti.Tasarı, ABD'nin Rus yetkililerin desteği veya yasadışı eylemler yoluyla elde edilen yabancılara ait mal varlıklarına el koymasına olanak sağlıyor. Tasarıya göre, el konulan varlıklar Ukrayna’nın yeniden inşası ve vatandaşlarına insani yardım sağlamak için kullanılabilecek.ABD Kongresi'nin Rusya'nın varlıklarına el koyma girişimini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Moskova’nın ‘aptalca olanlar’ da dahil olmak üzere tüm önlemlere yanıt vereceğini söyledi.‘Yaptırımlar, ABD’ye ve müttefiklerine dezavantajlı bir durum olarak geri dönüyor’ABD’nin Rusya’yı ‘teröre destek veren ülkeler’ listesine eklemeyi değerlenmesini ‘ironik ve absürt bir durum’ olarak yorumlayan gazeteci ve dış politika uzmanı Hasan Erel, Sputnik’e şunları söyledi:‘Terör Ukrayna’daki Nazilerden kaynaklı bir durum’Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunda kendi ordusunu kullandığını ve teröre destek verilen bir durum olmadığını ifade eden Erel, şunları söyledi:‘Mülkiyetin saldırıya uğradığı bir korsanlık’ABD’nin Ruslara ait el konulan fonların Ukrayna’yı desteklemek için kullanılmasını ‘hukuka aykırı bir durum’ olarak yorumlayan Erel, “Sonuçta bu bir yaptırım uygulanacak ise Rus devletidir, Rus hükümetidir muhatap alınacak taraf yani her hangi bir Rus vatandaşının bu konuyla ilgili cezalandırılması ilginç” dedi ve şöyle devam etti:‘ABD savaşı Ukrayna'dan daha geniş bir alana yaymak istiyor’Tüm bunların yanında ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna’ya ağır silahlar göndermeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna’da olanlara birilerinin dışarıdan müdahale etmesi halinde, bunu Rusya’ya yönelik bir tehdit kabul edeceklerini ve ‘yıldırım hızıyla yanıt vereceklerini’ söyledi.Gazeteci Erel ise “ABD savaşı büyütüp süresini uzatmak için bunları yapıyor” dedi ve şu değerlendirmelerde bulundu:

https://tr.sputniknews.com/20220427/putin-ukraynada-olanlara-disaridan-mudahale-edilirse-yildirim-hiziyla-yanit-verecegiz---1055896766.html

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