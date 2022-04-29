‘ABD’nin Rusya’yı teröre destek veren ülkeler listesine almayı düşünmesi ironik ve absürt bir durum’
15:28 29.04.2022 (güncellendi: 15:33 29.04.2022)
© AA‘ABD’nin Rusya’yı teröre destek veren ülkeler listesine almayı düşünmesi ironik ve absürt bir durum’
© AA
Özel
ABD, Rusya’yı ‘teröre destek veren ülkeler listesine’ almayı ve Ruslara ait dondurulan fonlara el koymayı değerlendiriyor. Gazeteci Hasan Erel, “ABD’nin son yarım yüzyılda, hatta daha uzun bir süreçte desteklediği ve kurulmasında rol oynadığı terör örgütlerinin listesini yapsak epey uzun bir liste olur” yorumunda bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato'daki bütçe oturumunda, Rusya'nın teröre destek veren ülkeler listesine alınıp alınmaması konusunda ilgili teknik birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi.
Blinken, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in "Rusya'yı teröre destek veren ülkeler listesine almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Buna bakıyoruz, hukukçularımız bu tür bir işlemin ilgili yasaya uygunluğundan emin olmak üzere konuyu değerlendiriyor. Ancak bana göre Rusların Ukrayna'yı terörize ettiğine şüphe yok" şeklinde yanıt verdi.
Biden yönetiminin bu konuda atacağı herhangi bir adıma tüm Senato'nun tam destek vereceğini ve Rusya'nın teröre destek veren ülkeler listesine yeniden alınması gerektiğini savundu.
ABD’nin bu konuyu gündeme alması için talep Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den gelmişti. Zelenskiy daha önce ABD Başkanı Joe Biden'dan "Rusya'yı teröre destek veren ülkeler listesine eklemesini" istemiş, Biden'ın ise bu talebe net bir karşılık vermediği bildirilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise bu konuyu değerlendirdiklerini açıklamıştı.
ABD, Ruslara ait fonları Ukrayna’ya devretmeyi düşünüyor
Öte yandan ABD’nin bir diğer gündemi de Ruslara ait el konulan fonların Ukrayna’yı desteklemek için bağışlanması.
Blinken, Adalet Bakanlığı'nın, Rusya'ya ait dondurulan fonlara hukuken el konulup konulamayacağı konusunu incelediğini dile getirdi ancak detaya girmedi.
ABD Temsilciler Meclisi de yabancıların el konulan malvarlıklarının Ukrayna'yı desteklemek için kullanılmasını öngören tasarıyı kabul etti.
Tasarı, ABD'nin Rus yetkililerin desteği veya yasadışı eylemler yoluyla elde edilen yabancılara ait mal varlıklarına el koymasına olanak sağlıyor. Tasarıya göre, el konulan varlıklar Ukrayna’nın yeniden inşası ve vatandaşlarına insani yardım sağlamak için kullanılabilecek.
ABD Kongresi'nin Rusya'nın varlıklarına el koyma girişimini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Moskova’nın ‘aptalca olanlar’ da dahil olmak üzere tüm önlemlere yanıt vereceğini söyledi.
‘Yaptırımlar, ABD’ye ve müttefiklerine dezavantajlı bir durum olarak geri dönüyor’
ABD’nin Rusya’yı ‘teröre destek veren ülkeler’ listesine eklemeyi değerlenmesini ‘ironik ve absürt bir durum’ olarak yorumlayan gazeteci ve dış politika uzmanı Hasan Erel, Sputnik’e şunları söyledi:
“ABD’nin son yarım yüzyılda, hatta daha uzun bir süreçte desteklediği terör örgütlerinin, hatta desteklemeyi bırakın kurduğu ve kurulmasında rol oynadığı terör örgütlerinin listesini yapsak epey uzun bir liste olur diye düşünüyorum. Amerika kendi işine geldiği zaman terör örgütlerini destekliyor, işine gelmediği zaman terör örgütü olarak kabul ediyor. En basit örnek olarak Afganistan’da El Kaide’yi gördük. Irak ve Suriye'de El Kaide ve onun içinden ortaya çıkan diğer örgütler bir yerde ‘direnişçiler’ olarak adlandırılıyor. Ukrayna'daki Naziler bugün vatan kahramanı olarak nitelendiriliyor. Böyle bir karar alsa da hiçbir anlamı olmayacak. Bugün Amerika'nın tek başına uygulamaya çalıştığı yaptırımlar, kendisine ve müttefiklerine dezavantajlı bir durum olarak geri dönüyor. Son olarak Rusya’dan enerji alımına uygulanan kısıtlamalar geri tepti. Şimdi birçok Avrupa ülkesi ruble ile Avrupa'dan gaz almayı kabul etti.”
‘Terör Ukrayna’daki Nazilerden kaynaklı bir durum’
Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunda kendi ordusunu kullandığını ve teröre destek verilen bir durum olmadığını ifade eden Erel, şunları söyledi:
“ABD en iyi savunma saldırıdır prensibini uyguluyor. Eğer ki Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri’nin askerlerini kastediyorlarsa bunlar Minsk anlaşmalarında belirli hakları, belirli kimlikleri tanımış insanlar. Bunlar Ukrayna'daki Nazilerin ve Ukrayna ordusunun saldırısına uğrayan insanlar. 2014'ten beri çok sayıda sivil ve asker kayıp verdiler. Terör bence Ukrayna’daki Nazilerden kaynaklı bir durum. Ülkeyi bölen ve oradaki Rus kökenlileri ayrıma maruz bırakan onlar.”
‘Mülkiyetin saldırıya uğradığı bir korsanlık’
ABD’nin Ruslara ait el konulan fonların Ukrayna’yı desteklemek için kullanılmasını ‘hukuka aykırı bir durum’ olarak yorumlayan Erel, “Sonuçta bu bir yaptırım uygulanacak ise Rus devletidir, Rus hükümetidir muhatap alınacak taraf yani her hangi bir Rus vatandaşının bu konuyla ilgili cezalandırılması ilginç” dedi ve şöyle devam etti:
“Rus olan her şeyin yasaklanması gibi son derece ırkçı bir yaklaşım var burada. Genel olarak baktığımız zaman masum sporcular, sanatçılar hiç yani siyasetle bu işlerle hiç alakası olmayan insanlar sadece Rus kökenli oldukları için dışlanıyorlar, yasaklara maruz kalıyorlar. Bu Batı kamuoyuna normal bir durummuş gibi gösteriliyor. Bu hukuki olarak mülkiyetin saldırıya uğradığı bir korsanlıktır. O yüzden bu hukukçular tarafından tartışılmalı ve Birleşmiş Milletler'de ele alınmalıdır.”
‘ABD savaşı Ukrayna'dan daha geniş bir alana yaymak istiyor’
Tüm bunların yanında ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna’ya ağır silahlar göndermeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna’da olanlara birilerinin dışarıdan müdahale etmesi halinde, bunu Rusya’ya yönelik bir tehdit kabul edeceklerini ve ‘yıldırım hızıyla yanıt vereceklerini’ söyledi.
Gazeteci Erel ise “ABD savaşı büyütüp süresini uzatmak için bunları yapıyor” dedi ve şu değerlendirmelerde bulundu:
“ABD başından beri zaten Rusya'nın Ukrayna’ya müdahalesini adeta arzular şekilde hareket etti. Aynı zamanda bütün diplomatik yolları tıkadı. Kiev hükümeti üzerindeki etkisini savaşı kışkırtacak şekilde kötüye kullandı. Yani anladığımız kadarıyla bunu artık daha da büyütmek istiyor. Avrupa'yı da işin içine sokuyor. Avrupa ülkelerinde militarize ediyor. NATO'ya İsveç ve Finlandiya'nın da girmesi söz konusu. Buradan anlıyoruz ki ABD savaşı Ukrayna'dan daha geniş bir alana yaymak istiyor. Ve bu tehlikeli gidişat tabii ki Rusya tarafından dikkatle izleniyor. Rusya, silah konvoyu gönderilmesi halinde vurabileceğini söyledi. Son zamanlarda da bu silahların vurulduğu haberlerini gördük. Önümüzdeki günlerde gerilim daha da yükselecek gibi görünüyor.”