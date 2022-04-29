https://tr.sputniknews.com/20220429/airbnbden-calisanlarina-sonsuza-kadar-uzaktan-calisabilirsiniz--1055943250.html
Airbnb'den çalışanlarına: Sonsuza kadar uzaktan çalışabilirsiniz
Airbnb'den çalışanlarına: Sonsuza kadar uzaktan çalışabilirsiniz
Airbnb, işçilerine sonsuza kadar uzaktan çalışabileceklerini söyledi. Şirketten yapılan açıklamada, dünya genelinde giderek yaygın hale gelen uzaktan çalışma... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T10:16+0300
2022-04-29T10:16+0300
2022-04-29T10:19+0300
ekonomi
airbnb
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Dünya çapında çevrimiçi ağıyla konaklama hizmeti sunan Airbnb, Kovid-19 pandemisi ile yaygın hale gelen uzaktan çalışma modeline ilişkin yeni bir karara imza attı. 28 Nisan Perşembe günü yaptığı açıklamada firma, çalışanlarının her yerden kalıcı olarak çalışabileceğini söyledi. Açıklamada, çalışanların bağlı bulundukları ofisin olduğu ülkeden farklı bir ülkeye geçiş yapabileceği de bildirildi. Airbnb CEO'su Brian Chesky, personele gönderdiği bir e-postada, yaşam maliyetinin düşük olduğu bölgelerdeki çalışanların ücretlerinde değişiklik olmayacağını belirterek, şirketin düzenli olarak yüz yüze buluşmalara ve çeşitli toplantılara ev sahipliği yapacağını da sözlerine ekledi."Dünya, uzaktan çalışma konusunda daha esnek hale geliyor" diyen Chesky, "Bunu kendi işimizde de görebiliyoruz. Airbnb'de çalışan milyonlarca insan olmasaydı pandemiden bu kadar çabuk kurtulamazdık" ifadelerini kullandı.Öte yandan firma, uzaktan çalışma modelini desteklemek için Wi-Fi bağlantıları da dahil olmak üzere 150'den fazla güncellemenin gerçekleştirildiğini duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20220427/ab-mahkemesinden-karar-cikti-airbnbnin-vergi-makamlarina-bilgi-vermesi-gerekecek-1055894772.html
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airbnb, çalışan, işçi, mesaj, uzaktan çalışma, evden çalışma, konaklama, konaklama vergisi
Airbnb'den çalışanlarına: Sonsuza kadar uzaktan çalışabilirsiniz
10:16 29.04.2022 (güncellendi: 10:19 29.04.2022) Abone ol
Airbnb, işçilerine sonsuza kadar uzaktan çalışabileceklerini söyledi. Şirketten yapılan açıklamada, dünya genelinde giderek yaygın hale gelen uzaktan çalışma modeli için yeni güncellemeler yapıldığı da duyuruldu.
Dünya çapında çevrimiçi ağıyla konaklama hizmeti sunan Airbnb, Kovid-19 pandemisi ile yaygın hale gelen uzaktan çalışma modeline ilişkin yeni bir karara imza attı.
28 Nisan Perşembe günü yaptığı açıklamada firma, çalışanlarının her yerden kalıcı olarak çalışabileceğini söyledi.
Açıklamada, çalışanların bağlı bulundukları ofisin olduğu ülkeden farklı bir ülkeye geçiş yapabileceği de bildirildi.
Airbnb CEO'su Brian Chesky, personele gönderdiği bir e-postada, yaşam maliyetinin düşük olduğu bölgelerdeki çalışanların ücretlerinde değişiklik olmayacağını belirterek, şirketin düzenli olarak yüz yüze buluşmalara ve çeşitli toplantılara ev sahipliği yapacağını da sözlerine ekledi.
"Dünya, uzaktan çalışma konusunda daha esnek hale geliyor" diyen Chesky, "Bunu kendi işimizde de görebiliyoruz. Airbnb'de çalışan milyonlarca insan olmasaydı pandemiden bu kadar çabuk kurtulamazdık" ifadelerini kullandı.
Öte yandan firma, uzaktan çalışma modelini desteklemek için Wi-Fi bağlantıları da dahil olmak üzere 150'den fazla güncellemenin gerçekleştirildiğini duyurdu.