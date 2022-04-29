https://tr.sputniknews.com/20220429/aksenerden-deva-aciklamasi-millet-ittifakinin-disina-cikan-bir-durum-yok-1055940036.html

Akşener’den DEVA açıklaması: Millet İttifakı’nın dışına çıkan bir durum yok

Akşener’den DEVA açıklaması: Millet İttifakı’nın dışına çıkan bir durum yok

İYİ Parti lideri Meral Akşener, DEVA Partisi'nin seçim kararına ilişkin olarak, “Millet İttifakı'nın dışına çıkan bir durum yok. Parlamenter sistem ve adaylık... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T02:39+0300

2022-04-29T02:39+0300

2022-04-29T02:40+0300

politika

meral akşener

iyi parti

deva partisi

ali babacan

millet ittifakı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği iftar programına katıldı.DEVA Partisi'nin seçime parti logosuyla girme kararı hakkında görüşü sorulan Akşener, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile görüşmediğini söyledi.Akşener, "Nedir ne değildir bu manada bilmiyorum ama seçim yasasına dair yapılmış bir açıklama diye düşünüyorum. Son yaptığı açıklamalarda da Millet İttifakı'nın dışına çıkan bir durum yok. Parlamenter sistem ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda herhangi bir farklılık yok" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorlara yönelik "Giderlerse gitsinler" şeklindeki sözlerini sorulan Akşener, "Daha vahim bir durum daha var. Bu arada mühendisleri ihraç ettiğimiz ortaya çıktı. İhraç yapıyoruz, doktorlar, mühendisler, üst düzey okutulmuş gençlerimiz. Doktor ihraç ediyorsunuz, gidin deniliyor. Buna karşılık çoban ithal ediyorsunuz. Mühendis, finansçı, yazılım mühendisi, yazılımcı ihraç ediyorsunuz; maraba ithal ediyorsunuz. Böyle bir dünya yok. Böyle bir ülke yönetimi yok" ifadelerini kullandı."Bizi yöneten bir ya da birkaç kişinin 'defolun gidin' deme hakkı, hukuku, haddi yok" diyen Akşener, "Dönüp geliyoruz ki, bu nedir? Bu ucube sistemdir. Burada kalacaksınız çocuklar. Doktoru da mühendisi de yazılımcısı da kalacak. Önce büyüklerinize düşen sonra siyasetteki bizlere düşen görev ise Atatürk'ün bıraktığı o şansları elinizden alanların cezasını vermektir. Yani onları emekli etmektir” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220422/iyi-parti-lideri-aksener-herkesin-icinde-soyluyorum-hdp-ile-is-birligimiz-yok-1055759761.html

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meral akşener, iyi parti, deva partisi, ali babacan, millet ittifakı