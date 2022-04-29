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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220429/avusturya-enerji-sirketi-omv-rus-dogalgazinin-yerine-baska-kaynak-koymak-kisa-vadede-imkansiz-1055956746.html
Avusturya enerji şirketi OMV: Rus doğalgazının yerine başka kaynak koymak kısa vadede imkansız
Avusturya enerji şirketi OMV: Rus doğalgazının yerine başka kaynak koymak kısa vadede imkansız
Avusturyalı enerji OMV'nin CEO'su Alfred Stern, Rusya'dan ithal edilen doğalgazın yerini başka kaynaklarla doldurmanın kısa vadede neredeyse imkansız olduğunu... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T15:54+0300
2022-04-29T15:54+0300
ukrayna krizi
gazprom
omv
avusturya
doğalgaz
yaptırım
ödeme
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Avusturya petrol ve doğalgaz şirketi OMV'nin CEO'su Alfred Stern, Moskova'nın doğalgaz ödemelerini ruble ile alma koşulu ve Polonya ve Bulgaristan'a tedarikin kesilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.CNBC'nin Squawk Box yayınına demeç veren Stern, "Avrupa'ya gaz tedariki konusunda, kısa vadede Avrupa için Rusya'dan gleen gaz akışlarını ikame etmenin imkansız değilse bile çok zor olacağı konusunda oldukça net olmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı."Avrupa'da resmin bütününe bakarsanız, miktarlar öyle bir şekilde işliyor ki, kısa vadede tam miktarı yerli üretim veya diğer kaynaklardan ithalatla ikame edemeyiz" diyen Stern, diğer ihracatçılardan gaz alma kapasitesinin zamanla oluşturulabileceğini, ancak bunun kısa vadede sağlanamayacağını da sözlerine ekledi.OMV'nin halihaızrda doğru çözümü elde etmek için Rus enerji devi Gazprom'dan aldığı ödeme talebini analiz ettiğini dile getiren yetkili, "Bunu nasıl ileriye taşıyacağımız konusunda yaptırımlarla ters düşmeyen çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bu çalışmanın ortasındayız ve sonucun ne olacağı konusunda yorum yapamam" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220429/bulgaristan-basbakan-yardimcisi-bulgar-sirketler-rus-dogalgazini-geri-istiyor-1055942572.html
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gazprom, omv, avusturya, doğalgaz, yaptırım, ödeme

Avusturya enerji şirketi OMV: Rus doğalgazının yerine başka kaynak koymak kısa vadede imkansız

15:54 29.04.2022
© REUTERS / Dado RuvicRusya - doğalgaz - ruble
Rusya - doğalgaz - ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Avusturyalı enerji OMV'nin CEO'su Alfred Stern, Rusya'dan ithal edilen doğalgazın yerini başka kaynaklarla doldurmanın kısa vadede neredeyse imkansız olduğunu belirtti.
Avusturya petrol ve doğalgaz şirketi OMV'nin CEO'su Alfred Stern, Moskova'nın doğalgaz ödemelerini ruble ile alma koşulu ve Polonya ve Bulgaristan'a tedarikin kesilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
CNBC'nin Squawk Box yayınına demeç veren Stern, "Avrupa'ya gaz tedariki konusunda, kısa vadede Avrupa için Rusya'dan gleen gaz akışlarını ikame etmenin imkansız değilse bile çok zor olacağı konusunda oldukça net olmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"Avrupa'da resmin bütününe bakarsanız, miktarlar öyle bir şekilde işliyor ki, kısa vadede tam miktarı yerli üretim veya diğer kaynaklardan ithalatla ikame edemeyiz" diyen Stern, diğer ihracatçılardan gaz alma kapasitesinin zamanla oluşturulabileceğini, ancak bunun kısa vadede sağlanamayacağını da sözlerine ekledi.
OMV'nin halihaızrda doğru çözümü elde etmek için Rus enerji devi Gazprom'dan aldığı ödeme talebini analiz ettiğini dile getiren yetkili, "Bunu nasıl ileriye taşıyacağımız konusunda yaptırımlarla ters düşmeyen çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bu çalışmanın ortasındayız ve sonucun ne olacağı konusunda yorum yapamam" diye konuştu.
doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
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