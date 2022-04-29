https://tr.sputniknews.com/20220429/bakan-bozdagdan-almanyaya-tepki-turkiyenin-icislerine-acik-bir-mudahale-girisimidir-1055960689.html

Bakan Bozdağ'dan Almanya'ya tepki: 'Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir'

Bakan Bozdağ'dan Almanya'ya tepki: 'Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir'

Gezi Parkı davasında Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi üzerine Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Almanya Dışişleri Bakanlığı'na... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T17:50+0300

2022-04-29T17:50+0300

2022-04-29T18:12+0300

politika

bekir bozdağ

almanya

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Gezi Parkı davasında Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi üzerine Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Twitter'dan yaptığı açıklamayla bu duruma tepki gösteren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şu mesajı paylaştı:''Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması, Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir. Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye’nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir.''

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bekir bozdağ, almanya