Bakan Bozdağ'dan Almanya'ya tepki: 'Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir'
17:50 29.04.2022 (güncellendi: 18:12 29.04.2022)
© AAAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı.
© AA
Gezi Parkı davasında Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi üzerine Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, büyükelçinin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmasının Türkiye'nin içişlerine açık bir müdahale girişimi olduğunu belirtti.
Gezi Parkı davasında Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi üzerine Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Twitter'dan yaptığı açıklamayla bu duruma tepki gösteren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şu mesajı paylaştı:
''Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması, Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir. Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye’nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir.''
Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması,Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 29, 2022
Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye’nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir.