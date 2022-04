Bakan Kurum: Kaynaklarımız sınırsız değil, 2071'de her alanda kendimize yeten ülke olmak zorundayız

https://tr.sputniknews.com/20220429/bakan-kurum-kaynaklarimiz-sinirsiz-degil-2071de-her-alanda-kendimize-yeten-ulke-olmak-zorundayiz-1055940179.html

Bakan Kurum, Muğla'daki ziyaretleri kapsamında Menteşe ilçesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Gençler, merkez önünde meşalelerle karşıladıkları Kurum'a kapıda çiçek takdim etti.Merkezdeki Has Oda Salonu'nda gençlerle sohbet eden Kurum, onlara daha iyi bir gelecek sunabilmek için mücadele verdiklerini söyledi.Bakanlık olarak doğasıyla, havasıyla, ormanıyla, yeşil alanlarıyla gençlere daha iyi bir gelecek hazırlamak adına çalıştıklarını belirten Kurum, "Bu çerçevede Muğla'mızda 1 milyon metrekare yeni millet bahçelerini projelendiriyoruz. Okullarımızla, üniversitelerimizle sizlerin daha iyi eğitim alabilmenize imkan sağlayacak yatırımları yapıyoruz. Artık her ilimizde üniversitemiz var." dedi.Bakan Kurum, vatan, bayrak ve ülkenin her karış toprağı için bu mücadeleyi hep birlikte vereceklerini dile getirdi.Çalışmalarını kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayırt etmeden, kardeşlik ruhu içerisinde, mütevazi bir şekilde yürüttüklerini vurgulayan Kurum, gençler için tüm projeleri hayata geçirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti.Bakan Kurum, her türlü doğal kaynağa sahip çıkmak zorunda olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:Dünyanın yeşil kalkınma sürecinde yeni bir döneme girdiğine işaret eden Kurum, şu ifadeleri kullandı:

