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https://tr.sputniknews.com/20220429/bakan-kurum-kaynaklarimiz-sinirsiz-degil-2071de-her-alanda-kendimize-yeten-ulke-olmak-zorundayiz-1055940179.html
Bakan Kurum: Kaynaklarımız sınırsız değil, 2071'de her alanda kendimize yeten ülke olmak zorundayız
Bakan Kurum: Kaynaklarımız sınırsız değil, 2071'de her alanda kendimize yeten ülke olmak zorundayız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kaynaklarımız sınırsız değil. Bu manada 2053'te, 2071'de her alanda kendimize yeten ülke olmak... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T03:13+0300
2022-04-29T03:13+0300
türkiye
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
murat kurum
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Bakan Kurum, Muğla'daki ziyaretleri kapsamında Menteşe ilçesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Gençler, merkez önünde meşalelerle karşıladıkları Kurum'a kapıda çiçek takdim etti.Merkezdeki Has Oda Salonu'nda gençlerle sohbet eden Kurum, onlara daha iyi bir gelecek sunabilmek için mücadele verdiklerini söyledi.Bakanlık olarak doğasıyla, havasıyla, ormanıyla, yeşil alanlarıyla gençlere daha iyi bir gelecek hazırlamak adına çalıştıklarını belirten Kurum, "Bu çerçevede Muğla'mızda 1 milyon metrekare yeni millet bahçelerini projelendiriyoruz. Okullarımızla, üniversitelerimizle sizlerin daha iyi eğitim alabilmenize imkan sağlayacak yatırımları yapıyoruz. Artık her ilimizde üniversitemiz var." dedi.Bakan Kurum, vatan, bayrak ve ülkenin her karış toprağı için bu mücadeleyi hep birlikte vereceklerini dile getirdi.Çalışmalarını kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayırt etmeden, kardeşlik ruhu içerisinde, mütevazi bir şekilde yürüttüklerini vurgulayan Kurum, gençler için tüm projeleri hayata geçirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti.Bakan Kurum, her türlü doğal kaynağa sahip çıkmak zorunda olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:Dünyanın yeşil kalkınma sürecinde yeni bir döneme girdiğine işaret eden Kurum, şu ifadeleri kullandı:
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çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, murat kurum

Bakan Kurum: Kaynaklarımız sınırsız değil, 2071'de her alanda kendimize yeten ülke olmak zorundayız

03:13 29.04.2022
© AAMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kaynaklarımız sınırsız değil. Bu manada 2053'te, 2071'de her alanda kendimize yeten ülke olmak zorundayız. Rusya-Ukrayna krizi göstermiştir ki bugün tüm dünya bir enerji kriziyle karşı karşıya." dedi.
Bakan Kurum, Muğla'daki ziyaretleri kapsamında Menteşe ilçesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Gençler, merkez önünde meşalelerle karşıladıkları Kurum'a kapıda çiçek takdim etti.
Merkezdeki Has Oda Salonu'nda gençlerle sohbet eden Kurum, onlara daha iyi bir gelecek sunabilmek için mücadele verdiklerini söyledi.
Bakanlık olarak doğasıyla, havasıyla, ormanıyla, yeşil alanlarıyla gençlere daha iyi bir gelecek hazırlamak adına çalıştıklarını belirten Kurum, "Bu çerçevede Muğla'mızda 1 milyon metrekare yeni millet bahçelerini projelendiriyoruz. Okullarımızla, üniversitelerimizle sizlerin daha iyi eğitim alabilmenize imkan sağlayacak yatırımları yapıyoruz. Artık her ilimizde üniversitemiz var." dedi.
Bakan Kurum, vatan, bayrak ve ülkenin her karış toprağı için bu mücadeleyi hep birlikte vereceklerini dile getirdi.
Çalışmalarını kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayırt etmeden, kardeşlik ruhu içerisinde, mütevazi bir şekilde yürüttüklerini vurgulayan Kurum, gençler için tüm projeleri hayata geçirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti.
Bakan Kurum, her türlü doğal kaynağa sahip çıkmak zorunda olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"Türkiye yüzölçümünün yüzde 13,7’si korunan alan. Bunun miktarını da artıracağız. Hedefimiz ilk etapta yüzde 17'ye çıkarmak. Akabinde de daha da fazla bu alanları yükselteceğiz. Eminiz ki bizler bu projeleri yapıyoruz ama bizden sonraki neslimiz, sizler, çok daha iyisini, çok daha güzelini yapacaksınız. Bizden aldığınız bayrağı çok daha yukarıya taşıyacaksınız. Buna eminiz. Sizlere inanıyor, güveniyoruz. Sizlerin bizden bu noktada her türlü taleplerinize de destek olmaya gayret gösteriyoruz."
Dünyanın yeşil kalkınma sürecinde yeni bir döneme girdiğine işaret eden Kurum, şu ifadeleri kullandı:
"Döngüsel ekonomi dediğimiz bu ekonomiyi her alanda oturtmak zorundayız. Yenilenebilir enerji kaynaklarımızın sayısını ve miktarını artırmak zorundayız. Yeni yapacağımız inşaatlarda çevreye ve doğaya uyumlu, neredeyse sıfır enerjili bina konseptine geçiyoruz. Ulaşımda yürüyüş ve bisiklet yollarını artıracağız. Demir yolu ulaşımının miktarını artıracağız. Buna ilişkin hedeflerimizi ortaya koyduk. Sanayide döngüsel ekonomi dediğimiz projeyle kullandığımız tüm atıklardan geri dönüşümü kullanmak zorundayız. Kaynaklarımız sınırsız değil. Bu manada 2053'te, 2071'de her alanda kendimize yeten ülke olmak zorundayız. Rusya-Ukrayna krizi göstermiştir ki bugün tüm dünya bir enerji kriziyle karşı karşıya. Dolayısıyla biz enerji, sanayi, tarım, ulaşım, savunma gibi her alanda kendimize yetmek zorundayız. Kullanmayabilirsiniz ama bunlar en güçlü silahlarınız olacak. Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Sanayi ve enerji yatırımlarına devam etmek zorundayız. Tüm dünyada bu süreci en iyi yöneten ülke olmak istiyoruz."
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