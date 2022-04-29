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https://tr.sputniknews.com/20220429/bakan-nebati-suudi-prensi-selman-ile-bir-araya-geldi-1055957630.html
Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi
Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde Prens Muhammed bin Selman... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T16:20+0300
2022-04-29T16:21+0300
türkiye
türkiye
suudi arabistan
suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.Bakan Nebati, görüşme ile ilgili olarak "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed bin Selman ile bir araya geldik. İki ülke arasındaki yeni bir dönemin başlaması amacıyla ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarını ele alarak görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220428/cumhurbaskani-erdogan-suudi-arabistanda-1055935333.html
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suudi arabistan
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türkiye, suudi arabistan, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı

Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi

16:20 29.04.2022 (güncellendi: 16:21 29.04.2022)
© Fotoğraf : Twitter/Nureddin NebatiBakan Nebati, Suudi Prensi Selman ile bir araya geldi
Bakan Nebati, Suudi Prensi Selman ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© Fotoğraf : Twitter/Nureddin Nebati
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.
Bakan Nebati, görüşme ile ilgili olarak "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed bin Selman ile bir araya geldik. İki ülke arasındaki yeni bir dönemin başlaması amacıyla ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarını ele alarak görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir araya geldi
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