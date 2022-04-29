https://tr.sputniknews.com/20220429/bakan-nebati-suudi-prensi-selman-ile-bir-araya-geldi-1055957630.html

Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi

Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde Prens Muhammed bin Selman... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T16:20+0300

2022-04-29T16:20+0300

2022-04-29T16:21+0300

türkiye

türkiye

suudi arabistan

suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.Bakan Nebati, görüşme ile ilgili olarak "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed bin Selman ile bir araya geldik. İki ülke arasındaki yeni bir dönemin başlaması amacıyla ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarını ele alarak görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220428/cumhurbaskani-erdogan-suudi-arabistanda-1055935333.html

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türkiye, suudi arabistan, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı