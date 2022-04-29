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https://tr.sputniknews.com/20220429/bayram-oncesi-benzine-1-liranin-uzerinde-zam-geliyor-1055943723.html
Bayram öncesi benzine 1 liranın üzerinde zam geliyor
Bayram öncesi benzine 1 liranın üzerinde zam geliyor
Benzinin litresine bu geceden itibaren 1 lira 33 kuruş zam yapılması bekleniyor. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T10:11+0300
2022-04-29T10:11+0300
türkiye
benzin
benzin fiyatları
zam
bayram
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Küresel enerji fiyatları ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.Benzinin litresine bu geceden itibaren 1 lira 33 kuruş zam yapılması bekleniyor.Böylece Ramazan Bayramı öncesi, benzinin litresi İstanbul'da 20,33 liraya yükselecek. Ankara'da 20,44 lira, İzmir'de ise 20,45 lira olacak.Diğer yandan motorin fiyatlarında herhangi bir hareketlilik beklenmiyor. Motorinin litresi İstanbul’da 22,01 lira, Ankara ve İzmir’de 22,11 liraya satılıyor.Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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benzin, benzin fiyatları, zam, bayram

Bayram öncesi benzine 1 liranın üzerinde zam geliyor

10:11 29.04.2022
© AAAkaryakıt, benzin, pompa
Akaryakıt, benzin, pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© AA
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Benzinin litresine bu geceden itibaren 1 lira 33 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Küresel enerji fiyatları ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Benzinin litresine bu geceden itibaren 1 lira 33 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Böylece Ramazan Bayramı öncesi, benzinin litresi İstanbul'da 20,33 liraya yükselecek. Ankara'da 20,44 lira, İzmir'de ise 20,45 lira olacak.
Diğer yandan motorin fiyatlarında herhangi bir hareketlilik beklenmiyor. Motorinin litresi İstanbul’da 22,01 lira, Ankara ve İzmir’de 22,11 liraya satılıyor.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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