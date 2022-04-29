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https://tr.sputniknews.com/20220429/benzine-1-lira-33-kurus-zam-geldi-1055959947.html
Benzine 1 lira 33 kuruş zam geldi
Benzine 1 lira 33 kuruş zam geldi
30 Nisan cumartesi günün itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşecek. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
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benzin
zam
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Artış, pompa fiyatlarına yansıyacak.Gece yarısından itibaren zammın uygulanmasıyla birlikte, benzinin ortalama litre fiyatı 20,33 liraya ulaşacak.29 Nisan Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATIAnkara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATIİzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.
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benzin, zam

Benzine 1 lira 33 kuruş zam geldi

17:12 29.04.2022 (güncellendi: 17:16 29.04.2022)
© Sputnik / Osman Nuri Ceritbenzin kuyruk
benzin kuyruk - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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30 Nisan cumartesi günün itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşecek.
Artış, pompa fiyatlarına yansıyacak.
Gece yarısından itibaren zammın uygulanmasıyla birlikte, benzinin ortalama litre fiyatı 20,33 liraya ulaşacak.
29 Nisan Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.


ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.
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