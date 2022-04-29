https://tr.sputniknews.com/20220429/benzine-1-lira-33-kurus-zam-geldi-1055959947.html

Benzine 1 lira 33 kuruş zam geldi

Benzine 1 lira 33 kuruş zam geldi

30 Nisan cumartesi günün itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşecek. 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T17:12+0300

2022-04-29T17:12+0300

2022-04-29T17:16+0300

türkiye

benzin

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1049863852_0:190:2049:1342_1920x0_80_0_0_05e74f5d85389061c658b488b95584d0.jpg

Artış, pompa fiyatlarına yansıyacak.Gece yarısından itibaren zammın uygulanmasıyla birlikte, benzinin ortalama litre fiyatı 20,33 liraya ulaşacak.29 Nisan Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATIAnkara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATIİzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

benzin, zam