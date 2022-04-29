Benzine 1 lira 33 kuruş zam geldi
17:12 29.04.2022 (güncellendi: 17:16 29.04.2022)
© Sputnik / Osman Nuri Ceritbenzin kuyruk
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
30 Nisan cumartesi günün itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşecek.
Artış, pompa fiyatlarına yansıyacak.
Gece yarısından itibaren zammın uygulanmasıyla birlikte, benzinin ortalama litre fiyatı 20,33 liraya ulaşacak.
29 Nisan Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.
ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI
Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.
İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.
ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI
Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.
İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.