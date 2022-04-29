https://tr.sputniknews.com/20220429/beylikduzunde-iki-metrobus-kafa-kafaya-carpisti-1055962304.html

Beylikdüzü’nde iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı

Beylikdüzü’nde iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı

Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınlarında metrobüsler kafa kafaya çarpıştı, arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak kaza yapan araçlara... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T19:30+0300

2022-04-29T19:30+0300

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beylikdüzü

metrobüs

türkiye

kaza

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Beylikdüzü Metrobüs Durağı yakınında iki metrobüs çarpıştı. 6 kişi yaralandı.Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anı yolda ilerleyen bir araçtaki kişiler cep telefonu kamerasına kaydedildi.

beylikdüzü

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beylikdüzü, metrobüs, kaza