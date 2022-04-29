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https://tr.sputniknews.com/20220429/beylikduzunde-iki-metrobus-kafa-kafaya-carpisti-1055962304.html
Beylikdüzü’nde iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı
Beylikdüzü’nde iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı
Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınlarında metrobüsler kafa kafaya çarpıştı, arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak kaza yapan araçlara... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T19:30+0300
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beylikdüzü
metrobüs
türkiye
kaza
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Beylikdüzü Metrobüs Durağı yakınında iki metrobüs çarpıştı. 6 kişi yaralandı.Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anı yolda ilerleyen bir araçtaki kişiler cep telefonu kamerasına kaydedildi.
beylikdüzü
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beylikdüzü, metrobüs, kaza

Beylikdüzü’nde iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı

19:30 29.04.2022 (güncellendi: 19:47 29.04.2022)
© AAİstanbul, metrobüs
İstanbul, metrobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© AA
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Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınlarında metrobüsler kafa kafaya çarpıştı, arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.
Beylikdüzü Metrobüs Durağı yakınında iki metrobüs çarpıştı. 6 kişi yaralandı.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anı yolda ilerleyen bir araçtaki kişiler cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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