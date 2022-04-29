https://tr.sputniknews.com/20220429/bulgaristan-basbakan-yardimcisi-bulgar-sirketler-rus-dogalgazini-geri-istiyor-1055942572.html

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı: Şirketlerimiz Rus doğalgazını geri istiyor

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı: Şirketlerimiz Rus doğalgazını geri istiyor

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Karelya Ninova, ülkedeki şirketlerin doğalgaz tedarikini kesen Rus enerji devi Gazprom ile müzakerelerin yeniden başlatılmasını... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T09:33+0300

2022-04-29T09:33+0300

2022-04-29T09:36+0300

ukrayna krizi

gazprom

bulgaristan

doğalgaz

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Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Karelya Ninova, Rusya'nın doğalgaz ithalatını kesmesinin ardından Bulgar şirketlerinin Sofya'dan 'Gazprom ile müzakerelerin sürdürülmesini' talep ettiğini ifade etti.Bulgaristan Profesyonel İşveren Örgütü toplantısından sonra basın mensuplarına konuşan Ninova, "Doğalgaz fiyatlarının Gazprom ile yapılan sözleşmedeki seviyelerde dondurulmasını veya sınırlandırılmasını ve daha yüksek alternatif arz fiyatlarıyla aradaki farkın devlet tarafından karşılanmasını öneriyoruz" dedi.Daha önce Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu duyurmuştu. Yapılan açıklamada şirketlere, 1 Nisan'dan itibaren yapılan sevkiyatlarda rubleyle ödeme yapmaları konusunda bilgi verildiğinin aktarılarak, "Gazprom, rubleyle ödeme yapmadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurdu" denilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220427/von-der-leyen-polonya-ve-bulgaristan-rusyanin-tedariki-kesmesiyle-komsularindan-gaz-alacak-1055893287.html

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gazprom, bulgaristan, doğalgaz