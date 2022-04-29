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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220429/bulgaristan-basbakan-yardimcisi-bulgar-sirketler-rus-dogalgazini-geri-istiyor-1055942572.html
Bulgaristan Başbakan Yardımcısı: Şirketlerimiz Rus doğalgazını geri istiyor
Bulgaristan Başbakan Yardımcısı: Şirketlerimiz Rus doğalgazını geri istiyor
Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Karelya Ninova, ülkedeki şirketlerin doğalgaz tedarikini kesen Rus enerji devi Gazprom ile müzakerelerin yeniden başlatılmasını... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T09:33+0300
2022-04-29T09:36+0300
ukrayna krizi
gazprom
bulgaristan
doğalgaz
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Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Karelya Ninova, Rusya'nın doğalgaz ithalatını kesmesinin ardından Bulgar şirketlerinin Sofya'dan 'Gazprom ile müzakerelerin sürdürülmesini' talep ettiğini ifade etti.Bulgaristan Profesyonel İşveren Örgütü toplantısından sonra basın mensuplarına konuşan Ninova, "Doğalgaz fiyatlarının Gazprom ile yapılan sözleşmedeki seviyelerde dondurulmasını veya sınırlandırılmasını ve daha yüksek alternatif arz fiyatlarıyla aradaki farkın devlet tarafından karşılanmasını öneriyoruz" dedi.Daha önce Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu duyurmuştu. Yapılan açıklamada şirketlere, 1 Nisan'dan itibaren yapılan sevkiyatlarda rubleyle ödeme yapmaları konusunda bilgi verildiğinin aktarılarak, "Gazprom, rubleyle ödeme yapmadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurdu" denilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220427/von-der-leyen-polonya-ve-bulgaristan-rusyanin-tedariki-kesmesiyle-komsularindan-gaz-alacak-1055893287.html
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gazprom, bulgaristan, doğalgaz

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı: Şirketlerimiz Rus doğalgazını geri istiyor

09:33 29.04.2022 (güncellendi: 09:36 29.04.2022)
© REUTERS / Angus Mordantdoğalgaz
doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© REUTERS / Angus Mordant
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Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Karelya Ninova, ülkedeki şirketlerin doğalgaz tedarikini kesen Rus enerji devi Gazprom ile müzakerelerin yeniden başlatılmasını talep ettiklerini söyledi.
Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Karelya Ninova, Rusya'nın doğalgaz ithalatını kesmesinin ardından Bulgar şirketlerinin Sofya'dan 'Gazprom ile müzakerelerin sürdürülmesini' talep ettiğini ifade etti.
Bulgaristan Profesyonel İşveren Örgütü toplantısından sonra basın mensuplarına konuşan Ninova, "Doğalgaz fiyatlarının Gazprom ile yapılan sözleşmedeki seviyelerde dondurulmasını veya sınırlandırılmasını ve daha yüksek alternatif arz fiyatlarıyla aradaki farkın devlet tarafından karşılanmasını öneriyoruz" dedi.
Daha önce Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu duyurmuştu. Yapılan açıklamada şirketlere, 1 Nisan'dan itibaren yapılan sevkiyatlarda rubleyle ödeme yapmaları konusunda bilgi verildiğinin aktarılarak, "Gazprom, rubleyle ödeme yapmadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurdu" denilmişti.
Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
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