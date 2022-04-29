https://tr.sputniknews.com/20220429/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-tuzladaki-yangin-hakkinda-sorusturma-baslatti-1055957096.html
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tuzla'daki yangın hakkında soruşturma başlattı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tuzla'daki yangın hakkında soruşturma başlattı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul Tuzla’daki boya fabrikasında çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T16:10+0300
2022-04-29T16:10+0300
2022-04-29T16:11+0300
türkiye
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
tuzla
yangın
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Tuzla'da boya ve vernik üzerine çalışan sanayi sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, çevredeki bazı iş yerlerine ve ağaçlık alana da sirayet etti. Patlamalar nedeniyle çevredeki iş yerlerinde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Fabrikada çıkan yangında 3 işçi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti, 9 kişi ise hafif şekilde yaralandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yangınla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdi. Ekipler süreci sahada yakından takip ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220429/tuzlada-boya-uretimi-yapan-fabrikada-patlama-meydana-geldi-1055952536.html
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tuzla'daki yangın hakkında soruşturma başlattı
16:10 29.04.2022 (güncellendi: 16:11 29.04.2022) Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul Tuzla’daki boya fabrikasında çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı.
Tuzla'da boya ve vernik üzerine çalışan sanayi sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, çevredeki bazı iş yerlerine ve ağaçlık alana da sirayet etti.
Patlamalar nedeniyle çevredeki iş yerlerinde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Fabrikada çıkan yangında 3 işçi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti, 9 kişi ise hafif şekilde yaralandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yangınla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdi. Ekipler süreci sahada yakından takip ediyor.