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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220429/canli--polonya-ve-bulgaristanin-rus-gazindan-vazgecmesi-avrupadaki-depolar-icin-sorun-yaratti-1055958651.html
CANLI | Polonya ve Bulgaristan'ın Rus gazından vazgeçmesi, Avrupa'daki depolar için sorun yarattı
CANLI | Polonya ve Bulgaristan'ın Rus gazından vazgeçmesi, Avrupa'daki depolar için sorun yarattı
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı devam ederken Polonya ve Bulgaristan'ın Rus gazı için rubleyle ödeme yapmayı reddetmesi ve gaz tedarikinin durmasını... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T16:51+0300
2022-04-29T16:51+0300
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ukrayna
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mariupol
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Ukrayna - Mariupol - Azovstal - Sputnik Türkiye

CANLI | Polonya ve Bulgaristan'ın Rus gazından vazgeçmesi, Avrupa'daki depolar için sorun yarattı

16:51 29.04.2022
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Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı devam ederken Polonya ve Bulgaristan'ın Rus gazı için rubleyle ödeme yapmayı reddetmesi ve gaz tedarikinin durmasını tetiklemesinin, Avrupa'daki yeraltı depolarına gaz akışını sekteye uğrattığı duyuruldu.
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan hamleleri sürüyor.
Avusturyalı enerji OMV'nin CEO'su Alfred Stern, Rusya'dan ithal edilen doğalgazın yerini başka kaynaklarla doldurmanın kısa vadede neredeyse imkansız olduğunu belirtti.
Polonya Hükümet Sözcüsü Pyotr Müller, Varşova'nın Rus enerji devi Novatek'in Polonya'daki yan kuruluşuna ait doğalgaz altyapısını kamulaştırdığını duyurdu.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, parlamentoda kabul edilmesi halinde NATO üyeliğini referanduma götürmeyeceklerini açıkladı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), SVR Başkanı Sergey Narışkin'in Polonya ve ABD'nin Ukrayna'ya yönelik planları hakkındaki açıklamasının birkaç güvenilir kaynaktan alınan istihbarat bilgilerine dayandığını vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Erdoğan'ın dünkü telefon görüşmesinden sonra İstanbul'daki müzakerelerin geleceğiyle ilgili yeni bir haber bulunmadığını söyledi.
Dolar- Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
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CANLI| Moskova Borsası’nda euro 2021, dolar 2020 yılındaki seviyesine geriledi
06:32
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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18:14 29.04.2022
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Bazı Batılı şirketler Rus gazı için rubleyle ödeme üzerinde anlaştılar ancak bunu gizliyorlar
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, birkaç Avrupalı Rus gazı ihracatçısının rubleyle ödeme şartlarıyla ilgili anlaşmaya vardığını, ancak bu durumu gizli tutmaya çalıştığını ve Budapeşte’nin bu konudaki tutumu hakkında yanlış bilgi yaydığını belirtti.
Szijjarto, bugün yaptığı basın açıklamasında, şunları söyledi:
“Biz Macarların ondan kendini geri çektiği Avrupa Birliği'nin görünüşte ortak bir duruşu olduğu yönündeki yanlış bilgileri yaymamanızı rica ediyorum. Bu bir yalandır, doğru değildir, tek (sorun şu ki) diğerlerinin yeterince dürüst olmaması ve uluslararası liberal medyanın onların dolambaçlı yaklaşımlarına göz yumuyor olması. Sinsi olmak istemiyoruz, bu konuda açık oluyoruz. Gaz tedarikinin sağlanması için para ödememiz doğal.”
Rusya'nın şartlarını kabul eden ancak bu kararı açıklamayan batılı şirketlerin ikiyüzlülüğünü ortaya çıkaran Bakan, Rus gazını satın almaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Biz de diğerleri gibi bunu yapmaya devam edeceğim; bunu vurgulamak isterim, diğerleri gibi. Bunun anlamı, diğerlerinin (bu şartları) reddettiği doğru değil, onlar sadece çeşitli nedenlerden ötürü açıkça bundan bahsetmiyorlar" ifadelerini kullandı.
18:09 29.04.2022
Basurin: ABD, tüm dünya ile savaş başlatıyor
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisleri Sözcüsü Eduard Basurin, ABD’nin Ukrayna’ya birinci nesil silah temin ederek tüm dünya ile savaş başlatmış olacağını söyledi.
Basurin, ABD’nin Ukrayna’ya çoklu roketatar sistemleri, tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar ve hava savunma sistemlerine ek olarak birinci nesil F-16 uçaklarını da temin etmeyi istediğini belirtti.
Bu F-16’nın Ukraynalı bir pilot tarafından kullanılmasının düşük ihtimal olduğunu kaydeden Basurin, “Bu pilot muhtemelen, bir NATO ordusunda hala aktif durumda olacaktır, zira başka türlü bu uçağa hakim olunması mümkün değil, bunlar insansız hava aracı gibi karadan da kontrol edilemiyor” dedi.
Basurin, “Bu nedenle tüm dünya ile açık bir savaş başlatılıyor” ifadelerini kullandı.
17:28 29.04.2022
Rusya, Batı’nın eylemleri nedeniyle yabancı diplomatların kurumlarla iletişim formatını değiştirdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, Batı’nın eylemlerine yanıt olarak, Rusya’nın yabancı diplomatlar ile devlet kurumları arasındaki iletişim formatını değiştirdiği, artık tüm temasların sadece bakanlık üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi.
Bakanlık sözcüsü, “Bu, söz konusu ülkelerin attığı adımlara yanıt olarak, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde yapıldı” dedi.
17:16 29.04.2022
Rusya'dan İzlanda, Norveç, Grönland ve Faroe Adaları yetkililerine ülkeye giriş yasağı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İzlanda, Norveç, Grönland ve Faroe Adaları'ndan bir dizi yetkiliye ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurdu.
Bakanlık; İzlanda, Norveç, Grönland ve Faroe Adaları'nın AB'nin Rusya karşıtı kişisel yaptırımlarına katılması nedeniyle İzlanda'dan 9, Norveç'ten 16, Grönland ve Faroe Adaları'ndan 3'er yetkilinin Rusya'ya girişinin yasaklandığını belirtti. Yaptırım listesine dahil edilen kişiler arasında milletvekilleri, bakanlar, iş insanları ve akademisyenler yer alıyor.
17:08 29.04.2022
17:02 29.04.2022
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Ukrayna'nın askeri yardım çağrısını geri çevirdi
16:49 29.04.2022
Polonya ve Bulgaristan'ın Rus gazından vazgeçmesi, Avrupa'daki depolar için sorun yarattı
Polonya ve Bulgaristan'ın Rus gazı için rubleyle ödeme yapmayı reddetmesi ve gaz tedarikinin durmasını tetiklemesi, Avrupa'daki yeraltı depolarına gaz akışını sekteye uğrattı.
Gas Infrastructure Europe'un verilerine göre Rusya'nın bu iki ülkeye gaz sevkiyatını durdurduğu 27 Nisan'da depolardaki gaz rezervi artışı yüzde 0.19'la sınırlı kalarak son iki haftanın en düşük değerini teşkil etti. Gazprom'dan gaz almayı reddeden ve Almanya'dan gaz almaya başlayan Polonya, Almanya'daki yeraltı depoları için sorun ortaya çıkardı.
Avrupa'da uygulamaya koyulan yeni ve sert düzenlemeye göre yeraltı gaz depolarının en az yüzde 80 oranında dolu olması gerekiyor.
Gazprom, mevcut durum ışığında Avrupa'daki yeraltı depolarındaki rezervlerin oluşturulmasının son derece zorlaştığını belirtiyor.
Novatek - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
Ukrayna krizi
Polonya, Rus enerji şirketi Novatek'in ülkedeki varlıklarını kamulaştırdı
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