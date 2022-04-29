CANLI | Polonya ve Bulgaristan'ın Rus gazından vazgeçmesi, Avrupa'daki depolar için sorun yarattı

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan hamleleri sürüyor.
Avusturyalı enerji OMV'nin CEO'su Alfred Stern, Rusya'dan ithal edilen doğalgazın yerini başka kaynaklarla doldurmanın kısa vadede neredeyse imkansız olduğunu belirtti.
Polonya Hükümet Sözcüsü Pyotr Müller, Varşova'nın Rus enerji devi Novatek'in Polonya'daki yan kuruluşuna ait doğalgaz altyapısını kamulaştırdığını duyurdu.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, parlamentoda kabul edilmesi halinde NATO üyeliğini referanduma götürmeyeceklerini açıkladı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), SVR Başkanı Sergey Narışkin'in Polonya ve ABD'nin Ukrayna'ya yönelik planları hakkındaki açıklamasının birkaç güvenilir kaynaktan alınan istihbarat bilgilerine dayandığını vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Erdoğan'ın dünkü telefon görüşmesinden sonra İstanbul'daki müzakerelerin geleceğiyle ilgili yeni bir haber bulunmadığını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: