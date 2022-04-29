CANLI | Polonya ve Bulgaristan'ın Rus gazından vazgeçmesi, Avrupa'daki depolar için sorun yarattı

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Bazı Batılı şirketler Rus gazı için rubleyle ödeme üzerinde anlaştılar ancak bunu gizliyorlar

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, birkaç Avrupalı Rus gazı ihracatçısının rubleyle ödeme şartlarıyla ilgili anlaşmaya vardığını, ancak bu durumu gizli tutmaya çalıştığını ve Budapeşte’nin bu konudaki tutumu hakkında yanlış bilgi yaydığını belirtti.

Szijjarto, bugün yaptığı basın açıklamasında, şunları söyledi:

“Biz Macarların ondan kendini geri çektiği Avrupa Birliği'nin görünüşte ortak bir duruşu olduğu yönündeki yanlış bilgileri yaymamanızı rica ediyorum. Bu bir yalandır, doğru değildir, tek (sorun şu ki) diğerlerinin yeterince dürüst olmaması ve uluslararası liberal medyanın onların dolambaçlı yaklaşımlarına göz yumuyor olması. Sinsi olmak istemiyoruz, bu konuda açık oluyoruz. Gaz tedarikinin sağlanması için para ödememiz doğal.”

Rusya'nın şartlarını kabul eden ancak bu kararı açıklamayan batılı şirketlerin ikiyüzlülüğünü ortaya çıkaran Bakan, Rus gazını satın almaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Biz de diğerleri gibi bunu yapmaya devam edeceğim; bunu vurgulamak isterim, diğerleri gibi. Bunun anlamı, diğerlerinin (bu şartları) reddettiği doğru değil, onlar sadece çeşitli nedenlerden ötürü açıkça bundan bahsetmiyorlar" ifadelerini kullandı.