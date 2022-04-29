CNN: ABD'li bir paralı asker Ukrayna'da öldürüldü

ABD'de özel bir askeri şirketin çalışanı olan 22 yaşındaki Wily Joseph Cancel, Ukrayna'da öldürüldü

Annesi Rebecca Cabrera CNN'e yaptığı açıklamada, kendisini Ukrayna güçlerinin yanında savaşması için gönderdiklerini ve bunun için para ödendiğini söyledi

Oğlunun 12 Mart'ta önce Polonya'ya sonra Ukrayna'ya geçtiğini anlatan Cabrera, "Ukrayna'da farklı ülkelerden insanlarla birlikte savaşıyordu" dedi.

Cabrera, "Oraya gitmek istedi çünkü Ukrayna'nın ne için savaştığına inanıyordu. Belki de Amerikan askerlerimizin buna karışmaması gerekirdi" diye konuştu.

Devam eden Rus askeri operasyonu sırasında çeşitli ülkelerden paralı askerlerin Ukrayna'ya geldiği biliniyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, özel harekatın başlangıcından bu yana 60'tan fazla ülkeden yaklaşık 7 bin paralı askerin Ukrayna'ya geldiği bildirilmişti. Aralarında Polonya, ABD, Kanada, İngiltere, Romanya, Gürcistan vatandaşları olduğu kaydedilmişti.