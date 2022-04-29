CNN: ABD'li bir paralı asker Ukrayna'da öldürüldü

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
ABD'de özel bir askeri şirketin çalışanı olan ve Ukrayna'ya savaşması için gönderilen 22 yaşındaki Wily Joseph Cancel isimli askerin öldürüldüğü belirtildi.
06:40 29.04.2022
ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna ve diğer Doğu Avrupa ülkelerine savunma teçhizatı verme şartlarını gevşeten bir yasayı onayladı ve Rusya'nın özel askeri operasyonu sırasında bölgeye daha fazla ABD silahı gitmesinin yolu açıldı.
Öte yandan, Beyaz Saray basın sözcüsü Jen Psaki, ABD yönetiminin Ukrayna'ya askeri yardım için yalnızca 250 milyon dolar harcayabileceğini, bunun da Mart ayında Kongre tarafından bu amaç için tahsis edilen 3.5 milyar dolardan geriye kalan tek şey olduğunu söyledi.
06:28 29.04.2022
ABD'de özel bir askeri şirketin çalışanı olan 22 yaşındaki Wily Joseph Cancel, Ukrayna'da öldürüldü
Annesi Rebecca Cabrera CNN'e yaptığı açıklamada, kendisini Ukrayna güçlerinin yanında savaşması için gönderdiklerini ve bunun için para ödendiğini söyledi.
Oğlunun 12 Mart'ta önce Polonya'ya sonra Ukrayna'ya geçtiğini anlatan Cabrera, "Ukrayna'da farklı ülkelerden insanlarla birlikte savaşıyordu" dedi.
Cabrera, "Oraya gitmek istedi çünkü Ukrayna'nın ne için savaştığına inanıyordu. Belki de Amerikan askerlerimizin buna karışmaması gerekirdi" diye konuştu.
Devam eden Rus askeri operasyonu sırasında çeşitli ülkelerden paralı askerlerin Ukrayna'ya geldiği biliniyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, özel harekatın başlangıcından bu yana 60'tan fazla ülkeden yaklaşık 7 bin paralı askerin Ukrayna'ya geldiği bildirilmişti. Aralarında Polonya, ABD, Kanada, İngiltere, Romanya, Gürcistan vatandaşları olduğu kaydedilmişti.
06:23 29.04.2022
Zafer Bayrağı uzaya çıktı
Rus kozmonotlar Oleg Artemyev ve Denis Matveyev, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) dışında çalıştıkları sırada Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğrattığı Büyük Vatan Savaşı’ndaki zaferin sembolü olan bayrağın bir kopyasını açtı ve Zafer Günü’nü kutladı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: 25 ülkenin Kiev’deki büyükelçilikleri, faaliyetlerine tam kapsamlı olarak yeniden başladı
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Andrey Sibiga, 25 ülkenin Kiev’deki büyükelçiliklerinin faaliyetlerine tam kapsamlı olarak yeniden başladığını söyledi.
Azovstal'dan tahliyeler
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenzkiy’nin Azovstal’deki insanların tahliyesi için acil görüşmelere hazır oldukları yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Azovstal'dan insanların tahliyesi konusunda acil müzakerelere hazır olduğunu söyledi.
06:22 29.04.2022