https://tr.sputniknews.com/20220429/cumhurbaskani-erdogan-iliskilerimizi-her-alanda-gecmistekinin-de-otesine-tasiyacagimiza-inaniyorum-1055937759.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlişkilerimizi her alanda geçmiştekinin de ötesine taşıyacağımıza inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlişkilerimizi her alanda geçmiştekinin de ötesine taşıyacağımıza inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan paylaşımlarında "Terörün her türlüsüne karşı... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T00:18+0300

2022-04-29T00:18+0300

2022-04-29T01:05+0300

recep tayyip erdoğan

politika

suudi arabistan

twitter

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'a geldiğini anımsatarak, "Hadimü'l Haremeyn'in daveti üzerine Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Tarihi, kültürel, beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak aramızdaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerin artırılması ve yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisindeyiz" açıklamasında bulundu.Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki iş birliklerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

suudi arabistan

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recep tayyip erdoğan, suudi arabistan, twitter