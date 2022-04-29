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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlişkilerimizi her alanda geçmiştekinin de ötesine taşıyacağımıza inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlişkilerimizi her alanda geçmiştekinin de ötesine taşıyacağımıza inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan paylaşımlarında "Terörün her türlüsüne karşı... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T00:18+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'a geldiğini anımsatarak, "Hadimü'l Haremeyn'in daveti üzerine Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Tarihi, kültürel, beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak aramızdaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerin artırılması ve yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisindeyiz" açıklamasında bulundu.Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki iş birliklerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
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recep tayyip erdoğan, suudi arabistan, twitter

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlişkilerimizi her alanda geçmiştekinin de ötesine taşıyacağımıza inanıyorum

00:18 29.04.2022 (güncellendi: 01:05 29.04.2022)
© İHA / İHA-AW607427Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© İHA / İHA-AW607427
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan paylaşımlarında "Terörün her türlüsüne karşı olduğumuzun ve bölgemizdeki ülkelerle teröre karşı iş birliğine verdiğimiz önemin altını çiziyoruz. İlişkilerimizi her alanda geçmiştekinin de ötesine taşıyacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'a geldiğini anımsatarak, "Hadimü'l Haremeyn'in daveti üzerine Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Tarihi, kültürel, beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak aramızdaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerin artırılması ve yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisindeyiz" açıklamasında bulundu.
Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki iş birliklerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Suudi Arabistan'la sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayi, finans gibi alanlarda iş birliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğuna inanıyoruz. Yenilenebilir ve temiz enerji teknolojileri başlıklarında ciddi potansiyelimizin olduğunu görüyoruz. Körfez Bölgesi'ndeki kardeşlerimizin istikrarına ve güvenliğine kendi istikrar ve güvenliğimiz kadar önem verdiğimizi her vesileyle ifade ediyoruz.
Terörün her türlüsüne karşı olduğumuzun ve bölgemizdeki ülkelerle teröre karşı iş birliğine verdiğimiz önemin altını çiziyoruz. İlişkilerimizi her alanda geçmiştekinin de ötesine taşıyacağımıza inanıyorum. Rabbimizin rahmet, mağfiret ve şefkatinin gönülleri kuşattığı mübarek ramazan ayındaki bu seyahatimiz, dost ve kardeş Suudi Arabistan'la yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır."
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