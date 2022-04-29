Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220429/cumhurbaskani-erdogan-suudi-arabistandan-ayrildi-1055965810.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 22.40'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden ayrıldı. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T22:50+0300
2022-04-29T22:51+0300
politika
türkiye
suudi arabistan
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1055936073_0:931:2048:2083_1920x0_80_0_0_e6f56f6fe275a079c1aa4a9f36ff703d.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı'nda Mekke Yönetimi Direktörü Prens Bedir bin Sultan, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker ile diğer yetkililer uğurladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Suudi Arabistan'dan ayrıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220429/cumhurbaskani-erdogan-iliskilerimizi-her-alanda-gecmistekinin-de-otesine-tasiyacagimiza-inaniyorum-1055937759.html
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1055936073_0:739:2048:2275_1920x0_80_0_0_9f539fc43f0f0f56b6716afd46f18ebf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, suudi arabistan, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'dan ayrıldı

22:50 29.04.2022 (güncellendi: 22:51 29.04.2022)
© İHA / İHA-AW607427Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© İHA / İHA-AW607427
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 22.40'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı'nda Mekke Yönetimi Direktörü Prens Bedir bin Sultan, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker ile diğer yetkililer uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Suudi Arabistan'dan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlişkilerimizi her alanda geçmiştekinin de ötesine taşıyacağımıza inanıyorum
00:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала