https://tr.sputniknews.com/20220429/destek-odemeleri-bugun-yatiyor-1055943081.html
Destek ödemeleri bugün yatıyor
Destek ödemeleri bugün yatıyor
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım ve hayvancılıkta 156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını açıkladı. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T09:48+0300
2022-04-29T09:48+0300
2022-04-29T09:48+0300
türkiye
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
vahit kirişci
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım ve hayvancılıkta 156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını açıkladı.Bakan, desteklerin saat 18:00'dan itibaren hesaplara geçeceğini açıkladı.Bakanın açıklaması şöyle;
https://tr.sputniknews.com/20220422/6-ilac-daha-geri-odeme-listesine-alindi-1055770002.html
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türkiye, tarım ve orman bakanlığı, vahit kirişci
Destek ödemeleri bugün yatıyor
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım ve hayvancılıkta 156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım ve hayvancılıkta 156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını açıkladı.
Bakan, desteklerin saat 18:00'dan itibaren hesaplara geçeceğini açıkladı.
Bakanın açıklaması şöyle;
"156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerini bugün 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."