https://tr.sputniknews.com/20220429/destek-odemeleri-bugun-yatiyor-1055943081.html

Destek ödemeleri bugün yatıyor

Destek ödemeleri bugün yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım ve hayvancılıkta 156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını açıkladı. 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T09:48+0300

2022-04-29T09:48+0300

2022-04-29T09:48+0300

türkiye

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

vahit kirişci

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım ve hayvancılıkta 156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını açıkladı.Bakan, desteklerin saat 18:00'dan itibaren hesaplara geçeceğini açıkladı.Bakanın açıklaması şöyle;

https://tr.sputniknews.com/20220422/6-ilac-daha-geri-odeme-listesine-alindi-1055770002.html

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türkiye, tarım ve orman bakanlığı, vahit kirişci