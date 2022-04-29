https://tr.sputniknews.com/20220429/dis-ticaret-acigi-martta-yuzde-75-artti-1055945055.html

Dış ticaret açığı martta yüzde 75 arttı

Dış ticaret açığı martta yüzde 75 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle yayımlanan dış ticaret istatistikleri açıklandı. Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 74.3... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T11:05+0300

2022-04-29T11:05+0300

2022-04-29T11:05+0300

ekonomi

ekonomi

türkiye

dış ticaret

dış ticaret açığı

tüik

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Türkiye'nin mart ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94.9'u bulurken ithalatta ara mallarının payı yüzde 81.8 olarak kayıtlara geçti.Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında oluşturulan mart ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, martta imalat sanayisinin payı yüzde 94.9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.1, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.Ocak-mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 olarak hesaplandı.Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, martta ara mallarının payı yüzde 81,8, sermaye mallarının payı yüzde 10,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,6 olarak gerçekleşti.İthalatta, ocak-mart döneminde ara mallarının payı yüzde 82,8, sermaye mallarının payı yüzde 10,1 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,1 oldu.Almanya ihracatta, Rusya ithalatta ilk sıradaMartta ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 907 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı 1 milyar 559 milyon dolarla ABD, 1 milyar 278 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 168 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 162 milyon dolarla Irak izledi.İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1'ini oluşturdu.Ocak-mart döneminde ihracatta da ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 5 milyar 286 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı 4 milyar 56 milyon dolarla ABD, 3 milyar 384 milyon dolarla İtalya, 3 milyar 210 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 3 milyar 115 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,6'sına karşılık geldi.İthalatta Rusya ilk sırayı aldı. Martta Rusya'dan 4 milyar 224 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Bu ülkeyi 3 milyar 618 milyon dolarla Çin, 2 milyar 240 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 325 milyon dolarla ABD, 1 milyar 183 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,8'ini oluşturdu.Ocak-mart döneminde de ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Rusya'dan bu dönemde 12 milyar 720 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Bu ülkeyi 9 milyar 888 milyon dolarla Çin, 5 milyar 515 milyon dolarla Almanya, 3 milyar 664 milyon dolarla ABD, 2 milyar 963 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,1'ine karşılık geldi.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, martta bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,2 arttı, ithalat ise yüzde 0,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre yıllık bazda martta ihracat yüzde 20,1, ithalat yüzde 31,2 yükseldi.Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Martta ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,9 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3 olarak kayıtlara geçti.Ocak-mart döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,3 oldu. Ocak-mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı da 2,8 olarak hesaplandı.Mart ayında imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 69,6 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,4 oldu. Ocak-mart döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 67,1, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,9 olarak kayıtlara geçti.Özel Ticaret Sistemi verileriÖzel Ticaret Sistemi'ne göre, martta ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 artarak 21 milyar 320 milyon dolara, ithalat yüzde 30,4 artarak 29 milyar 674 milyon dolara ulaştı.Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 74,3 artarak 4 milyar 794 milyon dolardan 8 milyar 355 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mart 2021'de yüzde 78,9 iken geçen ay yüzde 71,8'e geriledi.Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artarak 56 milyar 746 milyon dolar, ithalat yüzde 40,2 artarak 82 milyar 960 milyon dolar olarak gerçekleşti.Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 120,3 artarak 11 milyar 902 milyon dolardan 26 milyar 215 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mart 2021 döneminde yüzde 79,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 68,4'e geriledi.

https://tr.sputniknews.com/20220425/tuik-baskani-cetinkaya-talimat-ve-talebe-gore-degil-bilimsel-ve-teknik-yontemlerle-hesaplanmakta-1055822134.html

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ekonomi, türkiye, dış ticaret, dış ticaret açığı, tüik