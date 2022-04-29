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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezüella’da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezüella’da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun son durağı Venezüella'ya gitti. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay, Brezilya, Ekvador, Kolombiya ve Panama’nın ardından Latin Amerika turunun son durağı Venezüella’da.Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ortak İşbirliği Komisyonu 3’üncü Toplantısına eşbaşkanlık etmek ve temaslarda bulunmak üzere Venezüellayız” dedi.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezüella’da

01:12 29.04.2022
© İHAMevlüt Çavuşoğlu Venezüella'da
Mevlüt Çavuşoğlu Venezüella'da - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© İHA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun son durağı Venezüella'ya gitti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay, Brezilya, Ekvador, Kolombiya ve Panama’nın ardından Latin Amerika turunun son durağı Venezüella’da.
Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ortak İşbirliği Komisyonu 3’üncü Toplantısına eşbaşkanlık etmek ve temaslarda bulunmak üzere Venezüellayız” dedi.
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