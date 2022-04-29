Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezüella’da

Ortak İşbirliği Komisyonu 3. Toplantısına eşbaşkanlık etmek ve temaslarda bulunmak üzere #Venezuela’dayız.



En Venezuela para co-presidir la 3ª reunión de la Comisión Conjunta de Cooperación y reuniones bilaterales. 🇹🇷🇻🇪 pic.twitter.com/w0u7kQGq0K