https://tr.sputniknews.com/20220429/disisleri-bakani-cavusoglu-venezuellada--1055938769.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezüella’da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezüella’da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun son durağı Venezüella'ya gitti. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T01:12+0300
2022-04-29T01:12+0300
2022-04-29T01:12+0300
venezüella
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay, Brezilya, Ekvador, Kolombiya ve Panama’nın ardından Latin Amerika turunun son durağı Venezüella’da.Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ortak İşbirliği Komisyonu 3’üncü Toplantısına eşbaşkanlık etmek ve temaslarda bulunmak üzere Venezüellayız” dedi.
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venezüella
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezüella’da
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun son durağı Venezüella'ya gitti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay, Brezilya, Ekvador, Kolombiya ve Panama’nın ardından Latin Amerika turunun son durağı Venezüella’da.
Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ortak İşbirliği Komisyonu 3’üncü Toplantısına eşbaşkanlık etmek ve temaslarda bulunmak üzere Venezüellayız” dedi.