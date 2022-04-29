https://tr.sputniknews.com/20220429/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055942437.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 14.78'den işlem görüyor. Euro/TL ise 15.57 TL’de yer alıyor. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T09:25+0300
2022-04-29T09:25+0300
2022-04-29T09:25+0300
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Dolar, 29 Nisan 2022 sabahında 14,78 lira bandında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14,7860 lira, satış fiyatı 14,7960 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise 15,5727 lira alış fiyatı, 15,5865 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.İngiliz Sterlin'inde ise alış fiyatı 18,4602 lira, satış fiyatı 18,5546 lira seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, tekrar 1900 dolar seviyesinin üzerine çıktı.29 Nisan 2022 sabahında ons altın fiyatı 1909 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 907 lira, çeyrek altın 1487 lira, yarım altın 2975 lira, tam altın ise 5933 liradan el değiştiriyor.
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dolar, altın, euro, türk lirası, ekonomi
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 14.78'den işlem görüyor. Euro/TL ise 15.57 TL’de yer alıyor.
Dolar, 29 Nisan 2022 sabahında 14,78 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14,7860 lira, satış fiyatı 14,7960 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise 15,5727 lira alış fiyatı, 15,5865 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
İngiliz Sterlin'inde ise alış fiyatı 18,4602 lira, satış fiyatı 18,5546 lira seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı, tekrar 1900 dolar seviyesinin üzerine çıktı.
29 Nisan 2022 sabahında ons altın fiyatı 1909 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 907 lira, çeyrek altın 1487 lira, yarım altın 2975 lira, tam altın ise 5933 liradan el değiştiriyor.