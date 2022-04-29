https://tr.sputniknews.com/20220429/dp-lideri-uysal-altili-masa-majesteleri-ve-5-oligarktan-buyuktur-1055941721.html

DP lideri Uysal: Altılı Masa’ Majesteleri ve 5 oligarktan büyüktür

DP lideri Uysal: Altılı Masa’ Majesteleri ve 5 oligarktan büyüktür

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Altılı Masa' majesteleri ve 5 oligarktan büyüktür" dedi. 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T07:51+0300

2022-04-29T07:51+0300

2022-04-29T07:51+0300

politika

gültekin uysal

muhalefet

demokrat parti (dp)

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gece saatlerinde dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.Uysal, paylaşımlarından birinde, “Muhalefete muhalefet etsin diyerek ortaya sürülmüş, iktidar aparatı olmuş pek çok isim var!” ifadelerini kullandı.Ayrıca, “Rahmetli Cumhurbaşkanımız Demirel ‘Çarık ayağı sıkıyor mu?’ diye sorardı. Çarık, artık vatandaşın ayağını yara etti; bırakın sıkmayı!” ifadelerini de kullanan Gültekin Uysal, “‘Altılı Masa’ Majesteleri ve 5 oligarktan büyüktür!” diye yazdı.

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gültekin uysal, muhalefet, demokrat parti (dp)