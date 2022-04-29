Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220429/dp-lideri-uysal-altili-masa-majesteleri-ve-5-oligarktan-buyuktur-1055941721.html
DP lideri Uysal: Altılı Masa’ Majesteleri ve 5 oligarktan büyüktür
DP lideri Uysal: Altılı Masa’ Majesteleri ve 5 oligarktan büyüktür
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Altılı Masa' majesteleri ve 5 oligarktan büyüktür" dedi. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T07:51+0300
2022-04-29T07:51+0300
politika
gültekin uysal
muhalefet
demokrat parti (dp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1b/1055086476_0:0:815:458_1920x0_80_0_0_1333e7c30c2d5f968e4a5357f68b1f54.jpg
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gece saatlerinde dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.Uysal, paylaşımlarından birinde, “Muhalefete muhalefet etsin diyerek ortaya sürülmüş, iktidar aparatı olmuş pek çok isim var!” ifadelerini kullandı.Ayrıca, “Rahmetli Cumhurbaşkanımız Demirel ‘Çarık ayağı sıkıyor mu?’ diye sorardı. Çarık, artık vatandaşın ayağını yara etti; bırakın sıkmayı!” ifadelerini de kullanan Gültekin Uysal, “‘Altılı Masa’ Majesteleri ve 5 oligarktan büyüktür!” diye yazdı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1b/1055086476_101:0:712:458_1920x0_80_0_0_0df93bf2b091622f38fb1ff0553345a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gültekin uysal, muhalefet, demokrat parti (dp)

DP lideri Uysal: Altılı Masa’ Majesteleri ve 5 oligarktan büyüktür

07:51 29.04.2022
© DHADEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı çalışma yemeğinde bir araya geldi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı çalışma yemeğinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Altılı Masa' majesteleri ve 5 oligarktan büyüktür" dedi.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gece saatlerinde dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
Uysal, paylaşımlarından birinde, “Muhalefete muhalefet etsin diyerek ortaya sürülmüş, iktidar aparatı olmuş pek çok isim var!” ifadelerini kullandı.
Ayrıca, “Rahmetli Cumhurbaşkanımız Demirel ‘Çarık ayağı sıkıyor mu?’ diye sorardı. Çarık, artık vatandaşın ayağını yara etti; bırakın sıkmayı!” ifadelerini de kullanan Gültekin Uysal, “‘Altılı Masa’ Majesteleri ve 5 oligarktan büyüktür!” diye yazdı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала