https://tr.sputniknews.com/20220429/dp-lideri-uysal-altili-masa-majesteleri-ve-5-oligarktan-buyuktur-1055941721.html
DP lideri Uysal: Altılı Masa’ Majesteleri ve 5 oligarktan büyüktür
DP lideri Uysal: Altılı Masa’ Majesteleri ve 5 oligarktan büyüktür
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Altılı Masa' majesteleri ve 5 oligarktan büyüktür" dedi. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T07:51+0300
2022-04-29T07:51+0300
2022-04-29T07:51+0300
politika
gültekin uysal
muhalefet
demokrat parti (dp)
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gece saatlerinde dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.Uysal, paylaşımlarından birinde, “Muhalefete muhalefet etsin diyerek ortaya sürülmüş, iktidar aparatı olmuş pek çok isim var!” ifadelerini kullandı.Ayrıca, “Rahmetli Cumhurbaşkanımız Demirel ‘Çarık ayağı sıkıyor mu?’ diye sorardı. Çarık, artık vatandaşın ayağını yara etti; bırakın sıkmayı!” ifadelerini de kullanan Gültekin Uysal, “‘Altılı Masa’ Majesteleri ve 5 oligarktan büyüktür!” diye yazdı.
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gültekin uysal, muhalefet, demokrat parti (dp)
DP lideri Uysal: Altılı Masa’ Majesteleri ve 5 oligarktan büyüktür
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Altılı Masa' majesteleri ve 5 oligarktan büyüktür" dedi.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gece saatlerinde dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
Uysal, paylaşımlarından birinde, “Muhalefete muhalefet etsin diyerek ortaya sürülmüş, iktidar aparatı olmuş pek çok isim var!” ifadelerini kullandı.
Ayrıca, “Rahmetli Cumhurbaşkanımız Demirel ‘Çarık ayağı sıkıyor mu?’ diye sorardı. Çarık, artık vatandaşın ayağını yara etti; bırakın sıkmayı!” ifadelerini de kullanan Gültekin Uysal, “‘Altılı Masa’ Majesteleri ve 5 oligarktan büyüktür!” diye yazdı.