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DSÖ: Gizemli hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamasıyla bağlantısı yok
DSÖ: Gizemli hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamasıyla bağlantısı yok
Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa'da çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamalarından... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T17:03+0300
2022-04-29T17:03+0300
dünya
gizemli hepatit
salgın
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
çocuk
ölüm
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Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında konuşan DSÖ Küresel HIV, Hepatit ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Programı Araştırmacısı Dr. Philippa Easterbrook, son haftalarda sayısı giderek artan nedeni belirsiz hepatit vakalarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Virüsün şimdiye kadar 16 ülkede 1 ay ve 16 yaş arası 170 çocukta görüldüğünü aktaran Dr. Easterbrook, vakaların yüzde 50'sinin 3 ile 5 yaş arasında olduğunu belirtti.Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), 26 Nisan'daki açıklamasında hepatit vakalarının 190'ı bulduğunu öne sürmüştü.Easterbrook, şimdiye kadar 16 çocuğun karaciğer nakli ameliyatı geçirdiği ve can kaybı sayısının halen 1 olduğu bilgisini paylaştı.'Enfeksiyonlar zehirlenme veya seyahat kaynaklı değil'Şimdiye kadar incelenen vakaların hiçbirisinde alışılmış hepatit virüslerine rastlanmadığını yineleyen Easterbrook, "Herhangi bir zehir, gıda zehirlenmesi veya seyahat kaynaklı enfeksiyon da söz konusu değil" dedi.Easterbrook, hepatit vakalarının Kovid-19 veya Kovid-19 aşılamalarıyla bağlantısı ihtimaline ilişkin ise "Virüs bulaşan çok az çocuğun Kovid-19 aşısı yaptırdığı biliniyor. Vakaların Kovid-19 aşılamalarıyla bir bağlantısı yok" ifadesini kullandı.İngiltere'nin 114 vakayla 'gizemli' hepatitin en çok görüldüğü ülke olduğu bilgisini veren Easterbrook, İspanya'nın hepatit vakalarında İngiltere'yi takip ettiğini vurguladı.Easterbrook, hepatit vakalarının görüldüğü ülkeler ve detaylı vaka sayılarının gün içinde DSÖ tarafından paylaşılacağını kaydetti.'Gizemli' hepatit vakalarıDSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.DSÖ'ye göre şimdiye kadar en az 170 çocuğa virüs bulaşırken, bu rakam ECDC'ye göre en az 190 olarak belirtildi.Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 16 çocuğun ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.Hastalığın 'gizemli' veya 'nedeni belirsiz' olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken; yeni bir 'küresel salgın' ihtimalini de gündeme taşıdı.Kovid-19, henüz adı konulmadan önce 'gizemli bir akciğer rahatsızlığı' olarak tanımlanıyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220429/prof-dr-ceyhan-gizemli-hepatit-virusunde-kovid-19-gibi-yayilma-beklemiyoruz-1055950646.html
https://tr.sputniknews.com/20220429/gizemli-hepatit-yayiliyor-avrupada-166-vaka-tespit-edildi-1055939773.html
https://tr.sputniknews.com/20220427/gizemli-hepatit-virusu-kanadada-da-goruldu-1055879968.html
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gizemli hepatit, salgın, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), çocuk, ölüm

DSÖ: Gizemli hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamasıyla bağlantısı yok

17:03 29.04.2022
© AP PhotoDünya Sağlık Örgütü, İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa'da çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamalarından kaynaklanmadığını açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa'da çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamalarından kaynaklanmadığını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© AP Photo
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Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa'da çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamalarından kaynaklanmadığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında konuşan DSÖ Küresel HIV, Hepatit ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Programı Araştırmacısı Dr. Philippa Easterbrook, son haftalarda sayısı giderek artan nedeni belirsiz hepatit vakalarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Virüsün şimdiye kadar 16 ülkede 1 ay ve 16 yaş arası 170 çocukta görüldüğünü aktaran Dr. Easterbrook, vakaların yüzde 50'sinin 3 ile 5 yaş arasında olduğunu belirtti.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), 26 Nisan'daki açıklamasında hepatit vakalarının 190'ı bulduğunu öne sürmüştü.
Easterbrook, şimdiye kadar 16 çocuğun karaciğer nakli ameliyatı geçirdiği ve can kaybı sayısının halen 1 olduğu bilgisini paylaştı.
Mehmet Ceyhan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
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Prof. Dr. Ceyhan: Gizemli hepatit virüsünde Kovid-19 gibi yayılma beklemiyoruz
13:29

'Enfeksiyonlar zehirlenme veya seyahat kaynaklı değil'

Şimdiye kadar incelenen vakaların hiçbirisinde alışılmış hepatit virüslerine rastlanmadığını yineleyen Easterbrook, "Herhangi bir zehir, gıda zehirlenmesi veya seyahat kaynaklı enfeksiyon da söz konusu değil" dedi.
Easterbrook, hepatit vakalarının Kovid-19 veya Kovid-19 aşılamalarıyla bağlantısı ihtimaline ilişkin ise "Virüs bulaşan çok az çocuğun Kovid-19 aşısı yaptırdığı biliniyor. Vakaların Kovid-19 aşılamalarıyla bir bağlantısı yok" ifadesini kullandı.
İngiltere'nin 114 vakayla 'gizemli' hepatitin en çok görüldüğü ülke olduğu bilgisini veren Easterbrook, İspanya'nın hepatit vakalarında İngiltere'yi takip ettiğini vurguladı.
Easterbrook, hepatit vakalarının görüldüğü ülkeler ve detaylı vaka sayılarının gün içinde DSÖ tarafından paylaşılacağını kaydetti.
Doktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
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'Gizemli hepatit' yayılıyor: Avrupa'da 166 vaka tespit edildi
02:12

'Gizemli' hepatit vakaları

DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.
DSÖ'ye göre şimdiye kadar en az 170 çocuğa virüs bulaşırken, bu rakam ECDC'ye göre en az 190 olarak belirtildi.
Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 16 çocuğun ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.
Hastalığın 'gizemli' veya 'nedeni belirsiz' olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken; yeni bir 'küresel salgın' ihtimalini de gündeme taşıdı.
Kovid-19, henüz adı konulmadan önce 'gizemli bir akciğer rahatsızlığı' olarak tanımlanıyordu.
Rusya'da koronavirüs aşısı geliştirme çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
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'Gizemli' hepatit virüsü Kanada'da da görüldü
27 Nisan, 09:29
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