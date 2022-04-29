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Duvar delip hırsızlık yaptı, selam verip olay yerinden ayrıldı
Duvar delip hırsızlık yaptı, selam verip olay yerinden ayrıldı
İstanbul'da bir dükkanın deposuna duvarı delerek giren hırsız, 20 bin liralık malzemeyi çaldıktan sonra, bina önündeki kişi ile selamlaşarak dükkandan ayrıldı. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T13:18+0300
2022-04-29T13:21+0300
türkiye
hırsız
istanbul
sultangazi
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İstanbul Sultangazi'de, bir akvaryumcuya ait deponun bulunduğu sokağa gelen kimliği belirsiz kişi, zemin kata inerek, deponun duvarını deldi. Daha sonra içeri giren şüpheli, akvaryum malzemelerini yanında getirdiği poşete koymaya başladı. Bu sırada içeriden gelen sesleri duyan bir kişi, zemin kata bakarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Tedirgin olan kişi, bulunduğu noktadan farklı bir noktaya geçerek beklemeye başladı. İçeride yaklaşık 20 bin lira değerinde akvaryum malzemesi çalan şüpheli dışarı çıkınca bekleyen kişi ile karşılaştı. Dikkat çekmemek için dışarıdaki vatandaşa selam veren şüpheli, deponun dış demir kapısını kapattı. Deponun önündeki vatandaş ise hırsızın selamını alıp, selam verdi.'Birbirilerine el sallıyorlar'Yaşananları anlatan depo sahibi İrfan Aşçı, "Gece saat 02.30 sıralarında depomuza duvarı delerek giriyor. İçeride bulunan 20 bin lira değerindeki malzemeleri çalıyor. Dışarıda bir kişi sesleri duyup, tedirgin olmuş. Dışarı çıktığında konuyla alakası olmayan vatandaşla karşılaşıyorlar. Birbirlerine el sallıyorlar" dedi.Tüm yaşanan o ilginç anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depodaki sesleri duyan kişinin tedirgin olduğu ve bir süre içeriye bakarak ne olduğunu anlamaya çalıştığı görülüyor. Daha sonra içeride bulunan hırsızın dışarı çıktığını giren kişi, bulunduğu noktadan farklı bir noktaya geçiyor. Hırsız ise dikkat çekmemek için kendisini fark eden kişiye selam veriyor. Hırsızın selamını alan kişi de hırsıza selam veriyor. Hırsız, daha sonra deponun demir kapısını kapatarak olay yerinden uzaklaşıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220415/kameraya-el-sallayan-filtre-hirsizi-yakalanip-tutuklandi-1055586472.html
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hırsız, istanbul, sultangazi

Duvar delip hırsızlık yaptı, selam verip olay yerinden ayrıldı

13:18 29.04.2022 (güncellendi: 13:21 29.04.2022)
© DHASultangazi'de duvar delip hırsızlık yaptı selamlaşıp ayrıldı
Sultangazi'de duvar delip hırsızlık yaptı selamlaşıp ayrıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© DHA
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İstanbul'da bir dükkanın deposuna duvarı delerek giren hırsız, 20 bin liralık malzemeyi çaldıktan sonra, bina önündeki kişi ile selamlaşarak dükkandan ayrıldı.
İstanbul Sultangazi'de, bir akvaryumcuya ait deponun bulunduğu sokağa gelen kimliği belirsiz kişi, zemin kata inerek, deponun duvarını deldi. Daha sonra içeri giren şüpheli, akvaryum malzemelerini yanında getirdiği poşete koymaya başladı. Bu sırada içeriden gelen sesleri duyan bir kişi, zemin kata bakarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Tedirgin olan kişi, bulunduğu noktadan farklı bir noktaya geçerek beklemeye başladı. İçeride yaklaşık 20 bin lira değerinde akvaryum malzemesi çalan şüpheli dışarı çıkınca bekleyen kişi ile karşılaştı. Dikkat çekmemek için dışarıdaki vatandaşa selam veren şüpheli, deponun dış demir kapısını kapattı. Deponun önündeki vatandaş ise hırsızın selamını alıp, selam verdi.

'Birbirilerine el sallıyorlar'

Yaşananları anlatan depo sahibi İrfan Aşçı, "Gece saat 02.30 sıralarında depomuza duvarı delerek giriyor. İçeride bulunan 20 bin lira değerindeki malzemeleri çalıyor. Dışarıda bir kişi sesleri duyup, tedirgin olmuş. Dışarı çıktığında konuyla alakası olmayan vatandaşla karşılaşıyorlar. Birbirlerine el sallıyorlar" dedi.
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Tüm yaşanan o ilginç anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depodaki sesleri duyan kişinin tedirgin olduğu ve bir süre içeriye bakarak ne olduğunu anlamaya çalıştığı görülüyor. Daha sonra içeride bulunan hırsızın dışarı çıktığını giren kişi, bulunduğu noktadan farklı bir noktaya geçiyor. Hırsız ise dikkat çekmemek için kendisini fark eden kişiye selam veriyor. Hırsızın selamını alan kişi de hırsıza selam veriyor. Hırsız, daha sonra deponun demir kapısını kapatarak olay yerinden uzaklaşıyor.
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