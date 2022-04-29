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https://tr.sputniknews.com/20220429/ege-denizindeki-geri-itmelerde-suclanan-frontex-direktoru-leggeri-istifa-etti-1055953925.html
Ege Denizi'ndeki geri itmelerde suçlanan Frontex Direktörü Leggeri istifa etti
Ege Denizi'ndeki geri itmelerde suçlanan Frontex Direktörü Leggeri istifa etti
Akdeniz ve Ege'deki geri itme vakalarında rolü bulunduğu iddia edilen Avrupa Birliğinin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in direktörü Fabrice Leggeri'nin... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T14:51+0300
2022-04-29T15:07+0300
dünya
ab
ab sınır güvenliği ajansı (frontex)
frontex
istifa
geri gönderme merkezi
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Avrupa basınında çıkan haberlerde, Frontex Direktörü Fabrice Leggeri'nin istifa mektubunu Frontex yönetimine sunduğu belirtildi.AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper de günlük basın toplantısında konuyla ilgili soru üzerine, Frontex yönetim kurulunun olağanüstü toplantıda olduğunu, toplantının sonucunun öğleden sonra açıklanacağını söyledi.Frontex ve Leggeri, son yıllarda Akdeniz ve Ege'de AB ülkelerine gitmek isteyen kişilerin geri itildiğine yönelik haberlere sıkça konu oldu.Son olarak dün Lighthouse Reports, Der Spiegel, ,SRF Rundschau, Republik ve Le Monde tarafından yürütülen ortak araştırmada, Frontex'in veri tabanında yüzlerce düzensiz göçmenin Ege'de geri itilmesine yönelik kayıtların yer aldığı belirtildi.Ajansın, Mart 2020 ile Eylül 2021 arasında kadın ve çocukların da aralarında olduğu 957 sığınmacının denizde geri itilmesinde rol aldığı, bu vakaların Frontex'in 'Jora' adlı veri tabanında 'çıkış noktalarından ayrılmanın önlenmesi' şeklinde etiketlendiği kaydedildi.AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), Frontex hakkında Ege'de göçmenlerin geri itilmesi ile taciz ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar nedeniyle soruşturma başlatmıştı.OLAF'ın Frontex hakkında yürüttüğü soruşturmanın sonuç raporundan bulgular da geçen ay yine Avrupa basınında yer almıştı. Sonuç raporunda Frontex Başkanı Leggeri ve diğer üst düzey yetkililerin, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki geri itmelerini yalnızca bildikleri değil, aynı zamanda örtbas ettikleri iddia edilmişti.Avrupa basınındaki birçok haberde, Frontex'in Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri açık denize geri itmesine destek verdiği, uluslararası hukuka aykırı davrandığı, kurtarması gereken mülteci botlarını Türkiye sınırına püskürttüğü ileri sürülmüştü. Leggeri’nin, Yunanistan’ın düzensiz göçmenleri geri ittiğine ilişkin bir olayda delilleri sildirdiği savunulmuştu.Frontex ve Yunanistan makamları, geri itmelerle ilgili iddiaları bugüne kadar reddetti.
https://tr.sputniknews.com/20211015/frontex-dogu-akdeniz-abye-yasa-disi-girislerde-dusus-gorulen-tek-rota-oldu-1049865235.html
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ab, ab sınır güvenliği ajansı (frontex), frontex, istifa, geri gönderme merkezi

Ege Denizi'ndeki geri itmelerde suçlanan Frontex Direktörü Leggeri istifa etti

14:51 29.04.2022 (güncellendi: 15:07 29.04.2022)
© AAAB Bayrağı
AB Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© AA
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Akdeniz ve Ege'deki geri itme vakalarında rolü bulunduğu iddia edilen Avrupa Birliğinin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in direktörü Fabrice Leggeri'nin görevinden istifa ettiği bildirildi.
Avrupa basınında çıkan haberlerde, Frontex Direktörü Fabrice Leggeri'nin istifa mektubunu Frontex yönetimine sunduğu belirtildi.
AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper de günlük basın toplantısında konuyla ilgili soru üzerine, Frontex yönetim kurulunun olağanüstü toplantıda olduğunu, toplantının sonucunun öğleden sonra açıklanacağını söyledi.
Frontex ve Leggeri, son yıllarda Akdeniz ve Ege'de AB ülkelerine gitmek isteyen kişilerin geri itildiğine yönelik haberlere sıkça konu oldu.
Son olarak dün Lighthouse Reports, Der Spiegel, ,SRF Rundschau, Republik ve Le Monde tarafından yürütülen ortak araştırmada, Frontex'in veri tabanında yüzlerce düzensiz göçmenin Ege'de geri itilmesine yönelik kayıtların yer aldığı belirtildi.
Ajansın, Mart 2020 ile Eylül 2021 arasında kadın ve çocukların da aralarında olduğu 957 sığınmacının denizde geri itilmesinde rol aldığı, bu vakaların Frontex'in 'Jora' adlı veri tabanında 'çıkış noktalarından ayrılmanın önlenmesi' şeklinde etiketlendiği kaydedildi.
AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), Frontex hakkında Ege'de göçmenlerin geri itilmesi ile taciz ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar nedeniyle soruşturma başlatmıştı.
OLAF'ın Frontex hakkında yürüttüğü soruşturmanın sonuç raporundan bulgular da geçen ay yine Avrupa basınında yer almıştı. Sonuç raporunda Frontex Başkanı Leggeri ve diğer üst düzey yetkililerin, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki geri itmelerini yalnızca bildikleri değil, aynı zamanda örtbas ettikleri iddia edilmişti.
Avrupa basınındaki birçok haberde, Frontex'in Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri açık denize geri itmesine destek verdiği, uluslararası hukuka aykırı davrandığı, kurtarması gereken mülteci botlarını Türkiye sınırına püskürttüğü ileri sürülmüştü. Leggeri’nin, Yunanistan’ın düzensiz göçmenleri geri ittiğine ilişkin bir olayda delilleri sildirdiği savunulmuştu.
Frontex ve Yunanistan makamları, geri itmelerle ilgili iddiaları bugüne kadar reddetti.
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