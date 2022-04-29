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Eminönü'nde bayram alışverişi hareketliliği başladı
Eminönü'nde bayram alışverişi hareketliliği başladı
İstanbul'un en eski alışveriş merkezlerinden Eminönü'nde Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
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istanbul, eminönü, фото, bayram, alışveriş

Eminönü'nde bayram alışverişi hareketliliği başladı

15:06 29.04.2022 (güncellendi: 15:15 29.04.2022)
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İstanbul'un en eski alışveriş merkezlerinden Eminönü'nde Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.
© AASon 2 yıl küresel salgın nedeniyle tam kapanmayla geçen Ramazan Bayramı`nda bu sene herhangi bir kısıtlama olmayacak.
Eminönü'nde bayram alışverişi hareketliliği başladı - Sputnik Türkiye
1/7
© AA
Son 2 yıl küresel salgın nedeniyle tam kapanmayla geçen Ramazan Bayramı`nda bu sene herhangi bir kısıtlama olmayacak.
© AAİki yıl aranın ardından yakınları ve dostları ile bayramı kutlayacak vatandaşlar da bayram hazırlıklarına başladı.
Eminönü'nde bayram alışverişi hareketliliği başladı - Sputnik Türkiye
2/7
© AA
İki yıl aranın ardından yakınları ve dostları ile bayramı kutlayacak vatandaşlar da bayram hazırlıklarına başladı.
© AA'Bayram alışverişi' denince İstanbulluların ilk aklına gelen mekanlar arasında yer alan tarihi Mısır Çarşısı ve çevresindeki şeker, lokum ve çikolatacılar, tezgahlarını yenileyerek müşterilerin beğenisine sundu.
Eminönü'nde bayram alışverişi hareketliliği başladı - Sputnik Türkiye
3/7
© AA
'Bayram alışverişi' denince İstanbulluların ilk aklına gelen mekanlar arasında yer alan tarihi Mısır Çarşısı ve çevresindeki şeker, lokum ve çikolatacılar, tezgahlarını yenileyerek müşterilerin beğenisine sundu.
© AATezgahlarda rengarenk şekerlerin yanı sıra bayram alışverişlerinin vazgeçilmezi lokum ve kuruyemişler de yerini aldı.
Eminönü'nde bayram alışverişi hareketliliği başladı - Sputnik Türkiye
4/7
© AA
Tezgahlarda rengarenk şekerlerin yanı sıra bayram alışverişlerinin vazgeçilmezi lokum ve kuruyemişler de yerini aldı.
© AABayram öncesinde yurt içi ve dışından gelen vatandaşların ziyaret ettiği Mısır Çarşısı ve çevresi önceki yıllara göre durgun olsa da bayram hareketliliği yaşanmaya başladı.
Eminönü'nde bayram alışverişi hareketliliği başladı - Sputnik Türkiye
5/7
© AA
Bayram öncesinde yurt içi ve dışından gelen vatandaşların ziyaret ettiği Mısır Çarşısı ve çevresi önceki yıllara göre durgun olsa da bayram hareketliliği yaşanmaya başladı.
© AABayram alışverişine çıkan Halime Arslan bayram öncesi bölgeyi gezmek ve alışveriş yapmak için Sultangazi`den geldiklerini belirterek, kuruyemiş ve lokum alacaklarını bildirdi.
Eminönü'nde bayram alışverişi hareketliliği başladı - Sputnik Türkiye
6/7
© AA
Bayram alışverişine çıkan Halime Arslan bayram öncesi bölgeyi gezmek ve alışveriş yapmak için Sultangazi`den geldiklerini belirterek, kuruyemiş ve lokum alacaklarını bildirdi.
© AAAlışverişe çıkan Azat Öztürk ise bayram alışverişi için geldiği bölgede bir süredir tezgahları incelediğini ve zaman zaman çok çeşit olması nedeniyle karar vermekte zorlandığını söyledi. Öztürk, "Çocuklar evden çıkarken özellikle şeker sipariş etti. Onlar için şeker ve çikolata alacağım. Ayrıca kuruyemiş, lokum, ve kestane de almayı düşünüyorum." diye konuştu.
Eminönü'nde bayram alışverişi hareketliliği başladı - Sputnik Türkiye
7/7
© AA
Alışverişe çıkan Azat Öztürk ise bayram alışverişi için geldiği bölgede bir süredir tezgahları incelediğini ve zaman zaman çok çeşit olması nedeniyle karar vermekte zorlandığını söyledi. Öztürk, "Çocuklar evden çıkarken özellikle şeker sipariş etti. Onlar için şeker ve çikolata alacağım. Ayrıca kuruyemiş, lokum, ve kestane de almayı düşünüyorum." diye konuştu.

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