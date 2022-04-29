Eminönü'nde bayram alışverişi hareketliliği başladı

© AA Alışverişe çıkan Azat Öztürk ise bayram alışverişi için geldiği bölgede bir süredir tezgahları incelediğini ve zaman zaman çok çeşit olması nedeniyle karar vermekte zorlandığını söyledi. Öztürk, "Çocuklar evden çıkarken özellikle şeker sipariş etti. Onlar için şeker ve çikolata alacağım. Ayrıca kuruyemiş, lokum, ve kestane de almayı düşünüyorum." diye konuştu.