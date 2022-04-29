https://tr.sputniknews.com/20220429/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-donmez-belki-bugunlerde-yerli-gazimizi-kullanir-hale-gelecegiz-1055965394.html

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Belki bugünlerde yerli gazımızı kullanır hale geleceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Belki bugünlerde yerli gazımızı kullanır hale geleceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Nasipse önümüzdeki yıl belki bugünlerde yerli gazımızı kullanır hale geleceğiz" dedi. 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T22:28+0300

2022-04-29T22:28+0300

2022-04-29T22:28+0300

ekonomi

fatih dönmez

enerji

doğalgaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1055423388_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e1bd502531dd0d8f74075f0ed2137b3a.jpg

Dönmez, Üsküdar'daki Haluk Dursun Kütüphanesi'nde düzenlenen gençlerle iftar programında, yeraltı kaynaklarını sonuna kadar kullanmaya ve ekonomiye kazandırmaya kararlı olduklarını anlattı."Yeter ki siz isteyin, bu isteklerinizi yerine getirmek için gece gündüz çalışan bir hükümetiniz var." diyen Dönmez, son 20 yılda altyapıyla ilgili birçok gelişmenin yaşandığını aktardı.Dönmez, "Nasipse önümüzdeki yıl belki bugünlerde yerli gazımızı kullanır hale geleceğiz. Ocağınızda çay demlediğinizde artık Karadeniz'in binlerce metre altındaki o gazla demlemiş olacaksınız. Isınırken yine o gazı kullanmış olacaksınız. Sabrettik sonuna geldik. Daha da artacak. Çalışmalarımız devam ediyor. Yeni keşifler oldukça da bunları sizlerle paylaşacağız. Bu yeni nesiller açısından önemli bir kaynaktır. Size tam 540 milyar metreküplük bir doğalgaz kaynağını teslim edeceğiz. 25 yıl yetecek bu ülkeye, özellikle konut kullanımları açısından." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, birçok alanda temel altyapı sorunlarını aşmış bir ülke olduğunu dile getiren Dönmez, "İnşallah cumhuriyetimizin 100. yılından itibaren bu sağlam altyapının üzerine yeni Türkiye'yi sevgili gençlerle birlikte inşa edeceğiz." dedi.'Kaynak aramalarını arttırdık'Dönmez, arama çalışmalarını artırdıklarını ifade ederek, "Ne kadar çok yerli ve yenilenebilir kaynakları kullanırsak bugün içinde bulunduğumuz küresel anlamdaki enerji güvenliği riskini daha rahat atlatırız. Onun için de biliyorsunuz hem karada hem de denizde petrol, doğal gaz, doğal kaynak aramalarını arttırdık. Hamdolsun iki sene önce en büyük keşfimizi yaptık Karadeniz'de..." değerlendirmesini yaptı.Herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Dönmez, "İçinde bulunduğumuz ramazan, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olarak tanımlanmıştır. Biz artık son günlerinde olduğumuza göre inşallah rahmet günlerini geçtik. Şimdi artık bu kurtuluş günlerinden sonra da bayram var. Biz Bakanlık olarak enerji ihtiyaçlarınızı karşılamaya çalışan bir bakanlığız. Yani sizin karanlıkta kalmamanız, soğukta kalmamanız ve yolda kalmamanız için gece, gündüz çalışıyoruz. Ancak bizim zaman zaman motivasyona ihtiyacımız var. Onu da siz sevgili gençlerden alıyoruz. Gençliğin enerjisi her şeyin üzerinde. Yarının Türkiye'si sizler için çalışıyoruz." diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fatih dönmez, enerji, doğalgaz