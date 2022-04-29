https://tr.sputniknews.com/20220429/eski-pakistan-basbakani-handan-yabanci-komploya-karsi-ozgurluk-icin-dua-cagrisi-1055940343.html

Eski Pakistan Başbakanı Han'dan 'yabancı komplo'ya karşı 'özgürlük' için dua çağrısı

Eski Pakistan Başbakanı Han'dan 'yabancı komplo'ya karşı 'özgürlük' için dua çağrısı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, "yabancı komplo ile Pakistan'a kuklaların getirildiğini" öne sürerek, "özgürlük yolunda zincirlerin kırılması için"... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T03:44+0300

2022-04-29T03:44+0300

2022-04-29T03:44+0300

dünya

pakistan

imran han

abd

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Geo News televizyonundaki habere göre, Han, başkentteki konutundan canlı olarak yaptığı açıklamada, görevden alınmasını ülkenin özgürlüğüne bir müdahale olarak nitelendirdi.Han, "yabancı komplo ile Pakistan'a kuklaların getirildiğini" öne sürerek "özgürlük yolunda zincirlerin kırılması" için destekçilerine Kadir Gecesi'nde dua etmeleri çağrısı yaptı.Han, çağrısının ardından beraberindeki Mevlana Tarık Cemil'in duasına eşlik etti.Diğer şehirlerde toplu duaÖte yandan, Han'ın dua çağrısı ülkenin çeşitli şehirlerinde kurulan dev ekranlardan da takip edildi.Başkent İslamabad'daki Fatma Cinnah Parkı'nda toplanan Han'ın yüzlerce destekçisi, canlı olarak yapılan duaya "amin" dedi.Eski Başbakan Han, görevden alınmasının arkasında ABD'nin rolü olduğunu iddia etmişti.İmran Han hükümeti düşmüştüPakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Meclis'te 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220421/eski-pakistan-basbakani-han-erken-secim-cagrisini-yineledi-ithal-hukumeti-kabul-etmeyecegim-1055755980.html

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