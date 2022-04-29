https://tr.sputniknews.com/20220429/euro-bolgesinde-yeni-enflasyon-rekoru-yuzde-75-1055951355.html

Euro Bölgesi'nde yeni enflasyon rekoru: Yüzde 7.5

Euro Bölgesi'nde yeni enflasyon rekoru: Yüzde 7.5

Euro Bölgesi’nde enflasyon rekor tazeleyerek tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Yıllık bazda yüzde 7.5 olarak ölçülen enflasyon, Avrupa Merkez... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T13:46+0300

2022-04-29T13:46+0300

2022-04-29T13:51+0300

ekonomi

euro

euro bölgesi

avrupa

ab

enflasyon

artış

rekor

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19 ülkenin yer aldığı Euro Bölgesi'nde enflasyon, Nisan ayında yeni bir rekor kırarak yıllık bazda yüzde 7.5’e çıktı.Bölgede TÜFE ise aylık bazda yüzde 2.5 ile 1.8’lik tahminleri aşarken, çekirdek enflasyon da yüzde 2.7’den yüzde 3’e yükseldi.Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) paylaştığı verilere göre bu, Euro Bölgesi'deki enflasyonun art arda kırdığı 6. rekor olarak kayıtlara geçti. Enflasyondaki yükselişin, Avrupa Merkez Bankası’nda faiz artış beklentilerinin de erkene çekilmesine neden oluyor.Euro Bölgesi'nde Mart ayı enflasyon oranı ise yüzde 7.4 olarak ölçülmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20220429/fransada-enflasyon-orani-36-yilin-zirvesinde-1055944241.html

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