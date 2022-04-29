Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220429/europolden-deepfake-uyarisi-onlem-alinmali-1055961473.html
Europol'den 'deepfake' uyarısı: 'Önlem alınmalı'
Europol'den 'deepfake' uyarısı: 'Önlem alınmalı'
Deepfake teknolojisi ile işlenen suç sayısı her gün artarken Avrupa Polis Teşkilatı'ndan konuya ilişkin uyarı geldi. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T18:32+0300
2022-04-29T18:32+0300
dünya
deepfake
uyarı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053901007_0:250:2753:1799_1920x0_80_0_0_8f8fce57fa0887666fd463f74acbb0de.jpg
Deepfake, yapay zeka teknolojisi ile üretilen sahte ses ve video dosyaları olarak tanımlanıyor.Bu teknoloji gün geçtikçe gelişiyor, geliştikçe de bu teknolojiyi kullanarak işlenen suç sayısı artıyor. Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) bu konuda 23 sayfalık bir rapor yayımladı. Raporda deepfake teknolojisinin kullanımının özellikle yeraltı suç dünyasında arttığı, öncelikli olarak bu noktada önlem alınması gerektiği vurgulandı. Raporda otoriteye olan güveni sarsmak da dahil olmak üzere, yapay zeka ve deepfake teknolojisinin suçta nasıl kullanılabileceği anlatıldı. Europol, "Politika yapıcılar ve kanun uygulayıcı kurumlara" çağrı yaptı. Raporda, "Bu kurumlar mevcut politikalarını ve uygulamalarını gözden geçirmeli. 'Yeni derin sahte gerçekliğe' hazırlıklı olunmalı." ifadeleri kullanıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053901007_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_daa9d822aa882e48268eb6a74f621116.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deepfake, uyarı

Europol'den 'deepfake' uyarısı: 'Önlem alınmalı'

18:32 29.04.2022
© AFP 2022 / ALEXANDRA ROBINSONdeepfake - video - görüntü - manipülasyon
deepfake - video - görüntü - manipülasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022 / ALEXANDRA ROBINSON
Abone olTelegram
Deepfake teknolojisi ile işlenen suç sayısı her gün artarken Avrupa Polis Teşkilatı'ndan konuya ilişkin uyarı geldi.
Deepfake, yapay zeka teknolojisi ile üretilen sahte ses ve video dosyaları olarak tanımlanıyor.
Bu teknoloji gün geçtikçe gelişiyor, geliştikçe de bu teknolojiyi kullanarak işlenen suç sayısı artıyor. Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) bu konuda 23 sayfalık bir rapor yayımladı.
Raporda deepfake teknolojisinin kullanımının özellikle yeraltı suç dünyasında arttığı, öncelikli olarak bu noktada önlem alınması gerektiği vurgulandı.
Raporda otoriteye olan güveni sarsmak da dahil olmak üzere, yapay zeka ve deepfake teknolojisinin suçta nasıl kullanılabileceği anlatıldı.
Europol, "Politika yapıcılar ve kanun uygulayıcı kurumlara" çağrı yaptı. Raporda, "Bu kurumlar mevcut politikalarını ve uygulamalarını gözden geçirmeli. 'Yeni derin sahte gerçekliğe' hazırlıklı olunmalı." ifadeleri kullanıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала