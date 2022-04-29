https://tr.sputniknews.com/20220429/europolden-deepfake-uyarisi-onlem-alinmali-1055961473.html
Europol'den 'deepfake' uyarısı: 'Önlem alınmalı'
Europol'den 'deepfake' uyarısı: 'Önlem alınmalı'
Deepfake teknolojisi ile işlenen suç sayısı her gün artarken Avrupa Polis Teşkilatı'ndan konuya ilişkin uyarı geldi. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T18:32+0300
2022-04-29T18:32+0300
2022-04-29T18:32+0300
dünya
deepfake
uyarı
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Deepfake, yapay zeka teknolojisi ile üretilen sahte ses ve video dosyaları olarak tanımlanıyor.Bu teknoloji gün geçtikçe gelişiyor, geliştikçe de bu teknolojiyi kullanarak işlenen suç sayısı artıyor. Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) bu konuda 23 sayfalık bir rapor yayımladı. Raporda deepfake teknolojisinin kullanımının özellikle yeraltı suç dünyasında arttığı, öncelikli olarak bu noktada önlem alınması gerektiği vurgulandı. Raporda otoriteye olan güveni sarsmak da dahil olmak üzere, yapay zeka ve deepfake teknolojisinin suçta nasıl kullanılabileceği anlatıldı. Europol, "Politika yapıcılar ve kanun uygulayıcı kurumlara" çağrı yaptı. Raporda, "Bu kurumlar mevcut politikalarını ve uygulamalarını gözden geçirmeli. 'Yeni derin sahte gerçekliğe' hazırlıklı olunmalı." ifadeleri kullanıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
deepfake, uyarı
Europol'den 'deepfake' uyarısı: 'Önlem alınmalı'
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Deepfake teknolojisi ile işlenen suç sayısı her gün artarken Avrupa Polis Teşkilatı'ndan konuya ilişkin uyarı geldi.
Deepfake, yapay zeka teknolojisi ile üretilen sahte ses ve video dosyaları olarak tanımlanıyor.
Bu teknoloji gün geçtikçe gelişiyor, geliştikçe de bu teknolojiyi kullanarak işlenen suç sayısı artıyor. Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) bu konuda 23 sayfalık bir rapor yayımladı.
Raporda deepfake teknolojisinin kullanımının özellikle yeraltı suç dünyasında arttığı, öncelikli olarak bu noktada önlem alınması gerektiği vurgulandı.
Raporda otoriteye olan güveni sarsmak da dahil olmak üzere, yapay zeka ve deepfake teknolojisinin suçta nasıl kullanılabileceği anlatıldı.
Europol, "Politika yapıcılar ve kanun uygulayıcı kurumlara" çağrı yaptı. Raporda, "Bu kurumlar mevcut politikalarını ve uygulamalarını gözden geçirmeli. 'Yeni derin sahte gerçekliğe' hazırlıklı olunmalı." ifadeleri kullanıldı.