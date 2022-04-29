https://tr.sputniknews.com/20220429/evini-onlarca-kisiye-gosterip-satamayan-kisi-evine-bakmaya-gelenlerden-para-almaya-basladi-1055949343.html

Evini onlarca kişiye gösterip satamayan kişi, evine bakmaya gelenlerden para almaya başladı

Evini onlarca kişiye gösterip satamayan kişi, evine bakmaya gelenlerden para almaya başladı

İstanbul Esenyurt'ta evini satmak için bir siteye ilan veren Burak Demir, onlarca vatandaşa ev gezdirip sonuç alamayınca, gelenlerden para almaya başladı. Evi... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T13:04+0300

2022-04-29T13:04+0300

2022-04-29T13:24+0300

yaşam

istanbul

esenyurt

kira

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaklaşık iki buçuk ay önce internete ilan vererek evini satılığa çıkaran Burak Demir, onlarca insana evini gösterip bir sonuç alamayınca farklı bir yöntem denemeye başladı.İnternetteki ilanını güncelleyen Demir, hafta içi ev turlarından 100 TL, hafta sonu ev turlarının ise 150 TL alacağını belirtti. İlandaki değişiklik üzerine sadece ciddi alıcıların kendisini arayacağını düşünen ev sahibi, onlarca vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşınca kazandığı parayı hayır işleri için kullanmaya başladı.Kendi zamanının çok değerli olduğuna vurgu yapan Demir ise “Bence herkes evi göstermekten para almalı” dedi.'Canı sıkılan ev gezmeye geldi'Onlarca insanın evine bakmak istediği fakat kimsenin ciddi alıcı olmadığını söyleyen Burak Demir, “İlanı koyduktan sonra özellikle Ramazan ayında canı sıkılan insanlar evi gezmeye geldi. Ben de sürekli işyerinden gel git yapıyordum ve masrafa giriyordum. O sebeple ev gezdirmeye bir ücret almam gerekli diye düşündüm. Bu düşüncemi de ilanın açıklamasına yazdım" dedi.Buna rağmen onlarca müşterinin gelmeye devam ettiğini dile getiren Demir, kazandığı paraları bir deneğe bağışladığını söyledim.'Beni dolandırıcı sanıyorlar'Ev gezilerin, ücretli yaptıktan sonra da birçok arayan olduğunu ifade eden Demir, “Bu süreçte beni emlakçılar dahi aradı. Bazılar ‘hafta sonu 5 kişiyi 250 TL’den getirsem olur mu?’ diye sordu. Bende kabul ettim ve evi gezdirdiler. Zaten ben yurtdışında da yaşadım ve ev görmek istediğimde bu ücretleri ödüyordum. Bu nedenle yabancı müşterilerde bir sorun yaşamıyorum" diye konuştu.Türk müşterilerin bu durumu garipsediğini belirten Demir, "Hatta bazıları ise fiyatı düşürmek için pazarlık yapıyor. Evim piyasaya göre uygun olduğu için birçok insan hala evimi görmek istiyor ve ücretleri ödüyorlar. Bazıları ise evimden şüphe edip beni dolandırıcı sanıyor. Bende onlara gerekli evrakları iletiyorum, hatta bazılarına tapuyu dahi gönderdim” diyerek iki buçuk aydır bir sonuç alamadığını söyledi.'Haftada 10 kişi geliyor'Ev göstermek için harcanan zamanın kıymetli olduğuna vurgu yapan Demir, “Ücret almadan önce evime bakmaya haftada ortalama 20 kişi geliyordu. Şu anda ise yine haftada on kişi geliyor. Eğer emlakçı değilse vatandaşlar ve benim gibi yoğun çalışıyorlarsa onlara da bu yöntemi tavsiye ediyorum. Çünkü zaman çok değerli, özellikle benim zamanım daha değerli. O sebeple bence herkes evi göstermekten para almalı” diye konuştu.

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istanbul, esenyurt, kira