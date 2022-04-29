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FSB: Karaçay-Çerkes'te terör saldırısı planlayan IŞİD destekçisi bir kişi gözaltına alındı
FSB: Karaçay-Çerkes'te terör saldırısı planlayan IŞİD destekçisi bir kişi gözaltına alındı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti’nde terör saldırısı planlayan IŞİD destekçisi bir kişiyi gözaltına aldı. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
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FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada, “Yabancı ülkelerdeki örgüt elebaşlarının talimatıyla bölgedeki güvenlik kurumlarına yönelik terör eylemleri gerçekleştirmeyi planlayan Rusya’da yasaklı uluslararası terör örgütü ‘İslam Devleti’ destekçisi bir kişinin faaliyetleri tespit edilerek önlendi” denildi. Teröristin bulunduğu hücre evine yapılan operasyonda el yapımı patlayıcı bileşenlerinin yanı sıra suç kastını teyit eden diğer malzemeler bulundu. Şüpheli hakkında terör saldırısına hazırlık ve terör örgütünün faaliyetlerine katılma suçlarından dava açıldı.
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fsb, işid, gözaltı

FSB: Karaçay-Çerkes'te terör saldırısı planlayan IŞİD destekçisi bir kişi gözaltına alındı

16:34 29.04.2022 (güncellendi: 16:35 29.04.2022)
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ / Fotoğraf bankasına girRusya- FSB- IŞİD
Rusya- FSB- IŞİD - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti’nde terör saldırısı planlayan IŞİD destekçisi bir kişiyi gözaltına aldı.
FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada, “Yabancı ülkelerdeki örgüt elebaşlarının talimatıyla bölgedeki güvenlik kurumlarına yönelik terör eylemleri gerçekleştirmeyi planlayan Rusya’da yasaklı uluslararası terör örgütü ‘İslam Devleti’ destekçisi bir kişinin faaliyetleri tespit edilerek önlendi” denildi.
Teröristin bulunduğu hücre evine yapılan operasyonda el yapımı patlayıcı bileşenlerinin yanı sıra suç kastını teyit eden diğer malzemeler bulundu.
Şüpheli hakkında terör saldırısına hazırlık ve terör örgütünün faaliyetlerine katılma suçlarından dava açıldı.
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