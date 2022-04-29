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https://tr.sputniknews.com/20220429/galatasaray-baskani-elmas-olaganustu-secimli-genel-kurul-tarihini-gelecek-hafta-belirleyecegiz-1055961161.html
Galatasaray Başkanı Elmas: Olağanüstü seçimli genel kurul tarihini gelecek hafta belirleyeceğiz
Galatasaray Başkanı Elmas: Olağanüstü seçimli genel kurul tarihini gelecek hafta belirleyeceğiz
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, bir seçim olmaksızın sürecin devam edemeyeceğini ve olağanüstü seçimli genel kurul tarihini gelecek hafta... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
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burak elmas, galatasaray

Galatasaray Başkanı Elmas: Olağanüstü seçimli genel kurul tarihini gelecek hafta belirleyeceğiz

18:14 29.04.2022
© AABurak Elmas
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© AA
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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, bir seçim olmaksızın sürecin devam edemeyeceğini ve olağanüstü seçimli genel kurul tarihini gelecek hafta belirleyeceklerini söyledi.
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