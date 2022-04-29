https://tr.sputniknews.com/20220429/galatasaray-baskani-elmas-olaganustu-secimli-genel-kurul-tarihini-gelecek-hafta-belirleyecegiz-1055961161.html
Galatasaray Başkanı Elmas: Olağanüstü seçimli genel kurul tarihini gelecek hafta belirleyeceğiz
Galatasaray Başkanı Elmas: Olağanüstü seçimli genel kurul tarihini gelecek hafta belirleyeceğiz
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, bir seçim olmaksızın sürecin devam edemeyeceğini ve olağanüstü seçimli genel kurul tarihini gelecek hafta... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T18:14+0300
2022-04-29T18:14+0300
2022-04-29T18:14+0300
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burak elmas, galatasaray
Galatasaray Başkanı Elmas: Olağanüstü seçimli genel kurul tarihini gelecek hafta belirleyeceğiz
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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, bir seçim olmaksızın sürecin devam edemeyeceğini ve olağanüstü seçimli genel kurul tarihini gelecek hafta belirleyeceklerini söyledi.