https://tr.sputniknews.com/20220429/galatasarayda-secim-iptal-edildi-1055945437.html
Galatasaray'da seçim iptal edildi
Galatasaray'da seçim iptal edildi
İstinaf Mahkemesi tarafından Galatasaray'daki seçim sürecine tedbir kararı kondu 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T11:13+0300
2022-04-29T11:13+0300
2022-04-29T11:30+0300
spor
galatasaray
seçim
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İstinaf Mahkemesi, Galatasaray’ın yarın yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kuruluna tedbir kararı koydu. Bu durumda sarı-kırmızılılarda seçim iptal oldu.
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galatasaray, seçim
Galatasaray'da seçim iptal edildi
11:13 29.04.2022 (güncellendi: 11:30 29.04.2022) Abone ol
İstinaf Mahkemesi tarafından Galatasaray'daki seçim sürecine tedbir kararı kondu
İstinaf Mahkemesi, Galatasaray’ın yarın yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kuruluna tedbir kararı koydu. Bu durumda sarı-kırmızılılarda seçim iptal oldu.