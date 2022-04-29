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'Gizemli hepatit' yayılıyor: Avrupa'da 166 vaka tespit edildi
'Gizemli hepatit' yayılıyor: Avrupa'da 166 vaka tespit edildi
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, nisan ayında İngiltere ve kıta Avrupa'sında 166 gizemli hepatit vakası olarak bilinen hastalık görüldüğü bilgisini... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T02:12+0300
2022-04-29T02:12+0300
dünya
gizemli hepatit
ingiltere
avrupa birliği
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Avrupa'da ortaya çıkan gizemli hepatit vakalarındaki artış korkutuyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC)'nin risk değerlendirmesi raporunda daha önce sağlıklı olan çocuklarda görülen ve sebebi bilinmeyen ağır akut hepatit vakalarında artış olduğu belirtildi.İngiltere'de 20 Nisan itibarıyla 111 vaka, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 27 Nisan itibarıyla 55 vaka tespit edildiği aktarıldı.Hepatit vakalarının nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirilen raporda, Avrupa'daki çocuk nüfusuna yönelik riskin şu anda tam olarak değerlendirilemediği ifade edildi.İngiltere'deki vakaların büyük kısmında hastalarda adenovirüs de bulunduğu, bunun artan adenovirüs vakalarıyla bağlantılı olabileceği, konunun tespiti için incelemelerin sürdüğü belirtildi.Raporda hastalıkla ilgili teorilerden birinin, "normal şartlarda hafif geçmesi beklenen adenovirüs enfeksiyonu bulunan çocuklarda bir eş etkenin daha ağır bir enfeksiyona veya karaciğer hasarına yol açması" şeklinde değerlendirildiği aktarıldı. Hastalığa yol açabilecek diğer nedenlerin de göz ardı edilmediği vurgulandı.ECDC, her ihtimale karşı adenovirüsün bulaşmaması için zeminlerin dezenfekte edilmesi, ellerin temiz tutulması gibi genel hijyen uygulamalarına başvurulmasını tavsiye etti.Dünya Sağlık Örgütü, 16 Nisan'da, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Yayılan virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220426/japonyada-1-kiside-gizemli-hepatit-vakasi-tespit-edildi-1055858562.html
ingiltere
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gizemli hepatit, ingiltere, avrupa birliği

'Gizemli hepatit' yayılıyor: Avrupa'da 166 vaka tespit edildi

02:12 29.04.2022
© AADoktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene
Doktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© AA
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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, nisan ayında İngiltere ve kıta Avrupa'sında 166 gizemli hepatit vakası olarak bilinen hastalık görüldüğü bilgisini paylaştı. İngiltere'de 20 Nisan itibarıyla 111 yeni vaka, diğer AB ülkelerinde 27 Nisan itibarıyla 55 yeni vaka tespit edildiği aktarıldı.
Avrupa'da ortaya çıkan gizemli hepatit vakalarındaki artış korkutuyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC)'nin risk değerlendirmesi raporunda daha önce sağlıklı olan çocuklarda görülen ve sebebi bilinmeyen ağır akut hepatit vakalarında artış olduğu belirtildi.
İngiltere'de 20 Nisan itibarıyla 111 vaka, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 27 Nisan itibarıyla 55 vaka tespit edildiği aktarıldı.
Hepatit vakalarının nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirilen raporda, Avrupa'daki çocuk nüfusuna yönelik riskin şu anda tam olarak değerlendirilemediği ifade edildi.
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İngiltere'deki vakaların büyük kısmında hastalarda adenovirüs de bulunduğu, bunun artan adenovirüs vakalarıyla bağlantılı olabileceği, konunun tespiti için incelemelerin sürdüğü belirtildi.
Raporda hastalıkla ilgili teorilerden birinin, "normal şartlarda hafif geçmesi beklenen adenovirüs enfeksiyonu bulunan çocuklarda bir eş etkenin daha ağır bir enfeksiyona veya karaciğer hasarına yol açması" şeklinde değerlendirildiği aktarıldı. Hastalığa yol açabilecek diğer nedenlerin de göz ardı edilmediği vurgulandı.
ECDC, her ihtimale karşı adenovirüsün bulaşmaması için zeminlerin dezenfekte edilmesi, ellerin temiz tutulması gibi genel hijyen uygulamalarına başvurulmasını tavsiye etti.
Dünya Sağlık Örgütü, 16 Nisan'da, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Yayılan virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü bildirilmişti.
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