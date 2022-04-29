https://tr.sputniknews.com/20220429/guvenlik-kaynaklari-yunan-savas-ucaklari-3-gunde-30-defa-turk-hava-sahasini-ihlal-etti-1055946206.html

Güvenlik kaynakları: Hava sahası ihlali yapan Yunan savaş uçaklarına karşılık verildi

Güvenlik kaynakları: Hava sahası ihlali yapan Yunan savaş uçaklarına karşılık verildi

Güvenlik kaynakları, Yunanistan Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların 3 günde toplam 30 defa Türk hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T11:53+0300

2022-04-29T11:53+0300

2022-04-29T12:05+0300

yunanistan

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türk hava sahasını 3 günde toplam 30 defa ihlal eden Yunan uçaklarına, Türk Hava Kuvvetleri unsurları karşılık verdi.Buna göre, Yunanistan Hava Kuvvetlerine at uçaklar, ilk olarak 26 Nisan'da Türk hava sahasını 6 defa ihlal etti. Yunan uçaklarının ayrıca, Türkiye kıyılarına yakın uçuşlarına 27 Nisan'da da devam ettiği kaydedildi. 27 Nisan Çarşamba günü de gerçekleşen ihlallerde Yunanistan Hava Kuvvetleri unsurlarının Didim, Datça ve Dalaman dahil Türk hava sahasında 22 ihlal gerçekleştirdikleri bildirildi. Dün de ihlallerine devam eden Yunan unsurlarına, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından misliyle karşılık verildiği ifade edildi. Radar kayıtlarıyla sabit olan Yunanistan’ın son 3 günlük yoğun ihlallerinin, ilgili makamlarla da paylaşıldığı öğrenildi."Kurgulanmış bir provokasyon"Türkiye'nin Yunanistan ile olan ilişkilerinde daima uluslararası hukuk ve iyi komşuluk kapsamında sorunların barışçıl yol, yöntem ve diyalogla çözülmesinden yana olduğunu vurgulayan güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın Türkiye’nin uzattığı dostluk elini tutmak yerine her fırsatta yaptığı provokasyonları sürdürdüğüne dikkati çekti.Her 3 günde de ihlalleri başlatan ve agresif tavırlar sergileyen tarafın Yunanistan olduğuna işaret eden kaynaklar, "Yunanistan’ın, provokasyon ve dezenformasyon maksatlı faaliyetlerine devam ettiği açıkça görülmektedir" ifadesini kullandı.Türkiye'nin son dönemde Ukrayna bağlamındaki gelişmeler başta olmak üzere uluslararası alanda çok daha etkin hale gelmesinin Yunanistan tarafında büyük rahatsızlık oluşturduğunu aktaran kaynaklar, "Türkiye'nin her başarısını kendi başarısızlığı olarak gören Yunanistan kurgulanmış bir provokasyonu hayata geçirmeye çalışmaktadır." tespitinde bulundu.Ege'de gerilimi artırmaya çalışan tarafın Yunanistan olduğunu bir kez daha dile getiren kaynaklar, şu değerlendirmeyi yaptı:"Türkiye'yi saldırgan göstermeye çalışan Yunanistan'ın iddialarını radar kayıtları yalanlamaktadır. Her 3 günde de ihlalleri başlatan ve agresif tavırlar sergileyen taraf Yunanistan'dır. Bununla birlikte hava sahamızın güvenliği ile hak, alaka ve menfaatlerimizi uluslararası hukuk çerçevesinde, hiçbir oldubittiye müsaade etmeden, azim ve kararlılıkla korumaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır."

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