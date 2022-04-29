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https://tr.sputniknews.com/20220429/hatayda-bir-mahalle-kuduz-karantinasina-alindi-1055961875.html
Hatay'da bir mahalle kuduz karantinasına alındı
Hatay'da bir mahalle kuduz karantinasına alındı
Hatay'ın Hassa ilçesinde köpekte kuduza rastlanması üzerine bir mahallede kuduz karantinası başlatıldı. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T18:57+0300
2022-04-29T18:57+0300
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hatay
kuduz
köpek
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Alınan bilgiye göre, Çınarbaşı Mahallesi'nde 2 kişiyi ısıran ve ardından ölü bulunan sahipsiz bir köpekte kuduz mikrobuna rastlandı.Bunun üzerine Hassa Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince mahallede karantina uygulaması başlatıldı.Ekipler, mahallenin giriş ve çıkışlarına "kuduz risk bölgesi" yazılı tabelalar astı.
türkiye
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hatay, kuduz, köpek

Hatay'da bir mahalle kuduz karantinasına alındı

18:57 29.04.2022
© AA / Arşivkuduz karantinası
kuduz karantinası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© AA / Arşiv
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Hatay'ın Hassa ilçesinde köpekte kuduza rastlanması üzerine bir mahallede kuduz karantinası başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Çınarbaşı Mahallesi'nde 2 kişiyi ısıran ve ardından ölü bulunan sahipsiz bir köpekte kuduz mikrobuna rastlandı.
Bunun üzerine Hassa Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Ekipler, mahallenin giriş ve çıkışlarına "kuduz risk bölgesi" yazılı tabelalar astı.
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