https://tr.sputniknews.com/20220429/hatayda-bir-mahalle-kuduz-karantinasina-alindi-1055961875.html
Hatay'da bir mahalle kuduz karantinasına alındı
Hatay'da bir mahalle kuduz karantinasına alındı
Hatay'ın Hassa ilçesinde köpekte kuduza rastlanması üzerine bir mahallede kuduz karantinası başlatıldı. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T18:57+0300
2022-04-29T18:57+0300
2022-04-29T18:57+0300
türkiye
hatay
kuduz
köpek
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Alınan bilgiye göre, Çınarbaşı Mahallesi'nde 2 kişiyi ısıran ve ardından ölü bulunan sahipsiz bir köpekte kuduz mikrobuna rastlandı.Bunun üzerine Hassa Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince mahallede karantina uygulaması başlatıldı.Ekipler, mahallenin giriş ve çıkışlarına "kuduz risk bölgesi" yazılı tabelalar astı.
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hatay, kuduz, köpek
Hatay'da bir mahalle kuduz karantinasına alındı
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Hatay'ın Hassa ilçesinde köpekte kuduza rastlanması üzerine bir mahallede kuduz karantinası başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Çınarbaşı Mahallesi'nde 2 kişiyi ısıran ve ardından ölü bulunan sahipsiz bir köpekte kuduz mikrobuna rastlandı.
Bunun üzerine Hassa Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Ekipler, mahallenin giriş ve çıkışlarına "kuduz risk bölgesi" yazılı tabelalar astı.