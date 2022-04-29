Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220429/hindistan-supersonik-gemisavar-seyir-fuzesini-test-etti-1055965703.html
Hindistan, süpersonik gemisavar seyir füzesini test etti
Hindistan, süpersonik gemisavar seyir füzesini test etti
Hindistan, süpersonik BrahMos gemisavar seyir füzesini başarıyla test ettiğini duyurdu. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T22:48+0300
2022-04-29T22:48+0300
savunma
hindistan
füze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052640660_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_0c8677f942f34377d3ac15cded78fc38.jpg
Andaman ve Nikobar Adaları Komutanlığından (ANC) yapılan açıklamada, "Hindistan Donanması ve ANC, 27 Nisan'da Andaman ve Nikobar Adaları'ndaki BrahMos gemisavar füzesi ile denizdeki hedefi başarılı bir şekilde yok ederek savaşa hazır olduğunu bir kez daha kanıtlıyor." ifadesi kullanıldı.Bunun yanı sıra Komutanlık, BrahMos füzesinin denizde bir hedefi imha ettiğini gösteren videoyu da paylaştı.Adını Hindistan'ın Brahmaputra Nehri'yle Rusya'nın Moskova Nehri'nden alan BrahMos füzesi, iki ülke tarafından ortak geliştirildi.Hint ordusu, 24 Mart’ta nükleer kapasiteli, karadan karaya süpersonik BrahMos seyir füzesini başarıyla test ettiğini açıklamış, Andaman ve Nikobar Adaları'nda test edilen füzenin belirlenen hedefi vurduğunu bildirmişti.BrahMos süpersonik seyir füzeleri denizaltılardan, gemilerden, uçaklardan veya karadan fırlatılabiliyor.
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052640660_0:0:1013:760_1920x0_80_0_0_23fb40463bf507d4077151961173ae91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hindistan, füze

Hindistan, süpersonik gemisavar seyir füzesini test etti

22:48 29.04.2022
© WikipediaHindistan - süpersonik BrahMos seyir füzesi
Hindistan - süpersonik BrahMos seyir füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© Wikipedia
Abone olTelegram
Hindistan, süpersonik BrahMos gemisavar seyir füzesini başarıyla test ettiğini duyurdu.
Andaman ve Nikobar Adaları Komutanlığından (ANC) yapılan açıklamada, "Hindistan Donanması ve ANC, 27 Nisan'da Andaman ve Nikobar Adaları'ndaki BrahMos gemisavar füzesi ile denizdeki hedefi başarılı bir şekilde yok ederek savaşa hazır olduğunu bir kez daha kanıtlıyor." ifadesi kullanıldı.
Bunun yanı sıra Komutanlık, BrahMos füzesinin denizde bir hedefi imha ettiğini gösteren videoyu da paylaştı.
Adını Hindistan'ın Brahmaputra Nehri'yle Rusya'nın Moskova Nehri'nden alan BrahMos füzesi, iki ülke tarafından ortak geliştirildi.
Hint ordusu, 24 Mart’ta nükleer kapasiteli, karadan karaya süpersonik BrahMos seyir füzesini başarıyla test ettiğini açıklamış, Andaman ve Nikobar Adaları'nda test edilen füzenin belirlenen hedefi vurduğunu bildirmişti.
BrahMos süpersonik seyir füzeleri denizaltılardan, gemilerden, uçaklardan veya karadan fırlatılabiliyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала