https://tr.sputniknews.com/20220429/hindistan-supersonik-gemisavar-seyir-fuzesini-test-etti-1055965703.html

Hindistan, süpersonik gemisavar seyir füzesini test etti

Hindistan, süpersonik gemisavar seyir füzesini test etti

Hindistan, süpersonik BrahMos gemisavar seyir füzesini başarıyla test ettiğini duyurdu. 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T22:48+0300

2022-04-29T22:48+0300

2022-04-29T22:48+0300

savunma

hindistan

füze

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Andaman ve Nikobar Adaları Komutanlığından (ANC) yapılan açıklamada, "Hindistan Donanması ve ANC, 27 Nisan'da Andaman ve Nikobar Adaları'ndaki BrahMos gemisavar füzesi ile denizdeki hedefi başarılı bir şekilde yok ederek savaşa hazır olduğunu bir kez daha kanıtlıyor." ifadesi kullanıldı.Bunun yanı sıra Komutanlık, BrahMos füzesinin denizde bir hedefi imha ettiğini gösteren videoyu da paylaştı.Adını Hindistan'ın Brahmaputra Nehri'yle Rusya'nın Moskova Nehri'nden alan BrahMos füzesi, iki ülke tarafından ortak geliştirildi.Hint ordusu, 24 Mart’ta nükleer kapasiteli, karadan karaya süpersonik BrahMos seyir füzesini başarıyla test ettiğini açıklamış, Andaman ve Nikobar Adaları'nda test edilen füzenin belirlenen hedefi vurduğunu bildirmişti.BrahMos süpersonik seyir füzeleri denizaltılardan, gemilerden, uçaklardan veya karadan fırlatılabiliyor.

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hindistan, füze